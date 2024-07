L'AC Ajaccio rétrogradé en National : la mise au point du club concernant le CSJC

Interrogés lors de la réunion publique de samedi dernier sur la situation du club, les dirigeants ont mentionné le coût important de la location du CSJC pour son centre de formation. Ce coût est en effet l’un des plus élevés en France parmi les clubs utilisant une structure publique, "une donnée confirmée par l’étude « Loyers des Stades et des Centres de formation » réalisée par le syndicat des clubs de football professionnels, Foot Unis." explique l'ACA dans un communiqué.



Bien que le club ait partagé cette information en toute transparence avec les supporters, il a tenu à préciser que l’AC Ajaccio est pleinement satisfait des prestations fournies par le CSJC et ses personnels. "Le club ne remet aucunement en cause cet étroit partenariat", ont affirmé les dirigeants soulignant l’importance stratégique du CSJC pour l’AC Ajaccio, tout en cherchant à clarifier la situation et à apaiser les inquiétudes des supporters. "La convention liant l’AC Ajaccio au CSJC depuis 2013 permet à la Corse de posséder et d’exploiter le seul centre de formation agréé sur l’île. Cet outil vital demeure une véritable chance pour notre jeunesse et pour notre club."