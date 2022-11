L’AC Ajaccio renverse la vapeur face à Strasbourg (4-2)

CA-Strasbourg

Stade François Coty

ACA-Strasbourg 4-2 (4-2)

Buts : Bellegarde (6e), Gameiro (16e), Dagba (90+2) pour Strasbourg

Belaïli (33e s.p. et 39e s.p.), El Idrissy (34e), Nouri (45e + 3) pour l’ACA

Temps doux

Bon terrain

Arbitre : M.Vernice assisté de MM. Goncalves et Viala

​Avertissements : Pierre-Gabriel (22e), Delaine (32e), Le Marchand (62e), Dagba (90+2) pour Strasbourg

Expulsion : Vidal (79e) à l’ACA Spectateurs : 7203





ACA

Leroy- Youssouf, Vidal, Diallo, Koné- Nouri (Touzghar 85e), Coutadeur (cap.) (Mangani 84e), Marchetti, Belaïli (Bayala 73e)- Hamouma (Alphonse, El Idrissy- ent : O. Pantaloni



RS Strasbourg



Sels- Djiku (cap.), Nyamsi, Le Marchand (Perrin 72e)- Pierre-Gabriel (Dagba 54e), Bellegarde, Prcic (Thomasson 72e) Delaine (Lienard 54e)- H.Diallo, Gameiro, Ajorque (Mothiba 55e)- ent : J.Stephan``



L’ACA a fêté comme il se doit, son 500e match en Ligue 1 et en même temps, offert un beau cadeau d’anniversaire pour les vingt ans de l’Orsi Ribelli. Un match plein et une énorme envie…

Les Ajacciens rentrent bien dans leur match avec une grosse présence dans les duels, l’engagement et le rythme. Pourtant, une constante cette saison, ils vont encore une fois courir après le résultat. À la suite d’une main de Diallo, les Alsaciens héritent d’un coup franc magistralement transformé par Bellegarde dans la lucarne de Leroy (6e). L’ACA reprend le fil de la partie mais se fait piéger une nouvelle fois par Strasbourg sur un contre amorcé par Djiku et conclut d’un superbe lob par Gameiro (16e). Dans les travées de Timizolu, on se dit alors que les Ajacciens vont passer une sale soirée. Et pourtant !



Le jour marquant le 500e match du club en première division ne peut pas être anodin. Malgré ces deux buts de retard, l’ACA continue d’insister notamment par Marchetti auteur d’une belle frappe (23e). Et en dix minutes complètement folles, les hommes de Pantaloni vont inverser le cours du match.

C’est tout d’abord sur pénalty sifflé après consultation de la VAR que les Ajacciens réduisent le score (main de Delaine), Belaïli transforme la sentence (32e). Le temps, pour les Strasbourgeois, d’effectuer la remise en jeu et en contre, Hamouma décale El Idrissy. Ce dernier contrôle, se retourne et ajuste parfaitement le portier visiteur (33e). Les Alsaciens sont complètement groggys. Et l’ACA va enfoncer le clou. Parti en contre, Belaïli va défier Seltz qui parvient à écarter le danger mais l’Algérien a bien suivi. Il récupère le ballon, mystifie Delaine qui le fauche. Sans trembler, l’Ajaccien réalise le doublé (39e). Mais les supporters ne sont pas au bout de leurs surprise.

Dans le temps additionnel du premier acte, Belaïli déborde sur le flanc gauche et centre parfaitement pour Nouri qui inscrit un quatrième but dans l’euphorie générale (90+4).





Belaïli manque le 3e pénalty

Au retour des vestiaires, les Ajacciens se contentent de gérer leur avance, opérant le plus souvent en contre face à des Strasbourgeois dangereux uniquement sur coup de pied arrêtés. Mieux encore, l’ACA peut se mettre définitivement à l’abri. Sur un ballon de contre, Hamouma se présente seul devant le portier adverse avant d’être bousculé par Le Marchand. Belaïli ouvre trop son pied et permet à Strasbourg de rester dans le match. Après l’expulsion de Vidal en position de dernier défenseur, les Ajacciens reculent et tiennent bon. Une superbe victoire avant d’aller à Nantes le 13 novembre. prochain.