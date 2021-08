L'AC Ajaccio ramène un point de Guingamp

A la pause les Ajacciens pouvaient donc croire à leur bonne étoile. En tout cas leur objectif de ne pas revenir bredouilles de Bretagne prenait corps.



A la reprise, comme bien l'on pense, les Bretons ont essayé de mettre de l'ordre dans leur jeu mais si les intentions étaient là elles étaient encore trop timides pour véritablement inquiéter les visiteurs.

Mais alors que l'AC Ajaccio, qui n'a plus gagné à l'extérieur depuis neuf rencontres et une victoire à Sochaux le 2 février dernier, commençait à croire à la fin du signe indien Ba a frappé.

En effet même si les Corses se sont montrés plus actifs, c'est le milieu de terrain breton qui à la 70e après un bon relais avec M'Changama a frappé au ras du poteau et trompé la vigilance de Sollacaro.

La rencontre a soudainement été relancée.

Mais malgré un En avant Guingamp plus entreprenant, qui a contraint Sollacaro puis à Vidal à s'employer sur la ligne corse, l'AC Ajaccio a réussi à repartir de Bretagne avec un nouveau point dans on escarcelle.