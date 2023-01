L'AC Ajaccio malmène Lyon mais s'incline encore une fois

Au stade François Coty, AC Ajaccio : 0 - Lyon : 2 (0-1)

Buts pour Lyon : Lepenant (20e), Lacazette (72e)

Arbitre : Thomas Léonard,

7 000 spectateurs)

Avertissements : Gonzalez (28e) à l’AC Ajaccio. Kumbedi (57e), Tagliafico (70e) pour l’OL.



AC Ajaccio

Sollacaro, Youssouf, Gonzalez, Avinel, Diallo –Bayala (puis Nouri 53e), Marchetti (cap) (puis Chabrolle 80e), Mangani, Belaïli –Moussiti Oko (puis Botué (70e), El Idrissy (puis Soumano 80e)





Lyon

Lopes, Kumbedi, Diomandé, Lovren (puis Boateng 75e), Tagliafico –Tolisso (puis Mendes 75e) Lepenant, Caqueret –Cherki –Barcola (puis Aouar 79e), Lacazette





L’ACA rentre parfaitement dans son match. Très présents dans les duels et dans les transitions, les Ajacciens prennent rapidement les commandes de la rencontre. Le ballon voyage dans le camp adverse et c’est Marchetti qui, le premier, contraint Lopes à une belle envolée d’un missile du gauche (14e).

Le ton est donné et l’ACA insiste. Suite à un beau mouvement collectif, El Idrissy est un crampon trop court pour mettre le ballon au fond (16e). Et puis, sur un contre amorcé par Caqueret, Barcola s’infiltre dans la surface ajaccienne et sert parfaitement Lepenant, lequel ajuste Sollacaro (19e). Un but qui coupe quelque peu les jambes des « bianchi è rossi ».





L’OL casse le rythme, temporise et s’offre une superbe balle de 2-0 par Barcola qui se présente seul devant Sollacaro mais Diallo pousse le ballon qui semble sortir, en corner (31e). Ouf !

Dans les dix dernières minutes du premier acte, l’ACA retrouve des ressources. Le ballon voyage, de nouveau, devant le but de Lopes mais ni El Idrissy encore trop court (42e), ni Moussiti Oko, de la tête (43e), ne parviennent à égaliser.



Belaïli touche du bois

L’ACA débute le second acte sur le même tempo que le premier. En mettant du rythme et de l’abnégation. Les « bianchi è rossi » sont même tout près d’égaliser sur le tête de Belaïli qui heurte le poteau droit de Lopes, visiblement battu. Les Ajacciens insistent et restent dominateurs. Les Gones font le dos rond et se contentent de gérer leur maigre avance.

Avant de porter l’estocade à vint minutes de la fin. Déboulé de Tagliafico sur la gauche et centre en retrait pour Lacazette qui double la mise de près (70e). L’ACA se crée dans la foulée une superbe occase mais Belaïli perd son duel seul face à Lopes (73e).

Une défaite très amère...