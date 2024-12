L’AC Ajaccio impuissant face au Paris FC (0-2)

AC Ajaccio – Paris FC 0-2

Stade Michel-Moretti

1 000 spectateurs environ



Arbitre : Mr Jérémy Stinat

Buts : Marchetti (54e) et Krasso (90e) pour le Paris FC

Avertissements : Vidal (81e), Everson (85e) à l’ACA



AC Ajaccio

Sollacaro, Youssouf, Kouassi, Bamba, Ayessa (Vidal, 81e), Anziani, Strata (Barreto, 37e puis Santelli, 46e), Everson, Soumano (Kanté, 59e), Ibayi, Touré (Chegra, 81e), entraineur Mathieu Chabert



Paris FC

Nkambadio, Mbow, Kolo (cap), Tourraine, Soumahoro (Gaudin, 84e), Camara, Marchetti, Lopez, Krasso, Gory, Hamel (Dicko, 66e), entraineur : Stéphane Gilli



Le temps hivernal arrivé sur Ajaccio en milieu d’après-midi a longuement plongé l’incertitude sur la tenue de la rencontre de gala entre l’ACA et le Paris FC. A tel point, que la LFP ait même annoncé officiellement sur son compte twitter le report du match ! Finalement maintenue, la rencontre débuta finalement à 20h15, le temps de lever les dernières incertitudes sur son maintien.



Pour ce choc de la 15e journée de Ligue 2, Mathieu Chabert avait choisi de garder son traditionnel 4-3-3, mais les absences de Puch, Jabol et Mangani avaient poussé le coach ajaccien à faire endosser le rôle de numéro 6 à Tony Strata, avec Anziani et Everson à ses côtés en soutien d’Ibayi, Touré et Soumano ; Kouassi faisant son retour de suspension après son expulsion face à Martigues, sur le côté gauche de la défense acéiste. La rencontre débuta donc dans des conditions à la limite du praticable et sous un déluge continu, obligeant les 22 acteurs à s’adapter à la situation. A ce petit jeu, après un bon début de match des Ajacciens, ce sont les Parisiens qui se créèrent la première occasion sur un bon travail de Gory mais l’attaquant parisien était finalement contré au dernier moment dans la surface par Youssouf (13e). Krasso tenta également sa chance, aux abords de la surface, toutefois sans grand danger pour Sollacaro (30e). Et c’est tout. Malgré les efforts des uns et des autres et le courage des joueurs ajacciens, difficile de créer du jeu et des occasions sur un terrain aussi détrempé dans une rencontre forcément tronquée.



Le chef d’œuvre de Marchetti



Au retour des vestiaires, Santelli prenait la place de Barreto, de nouveau blessé après seulement 8 minutes sur le terrain. Et alors que les deux équipes se neutralisaient, le PFC obtenait un coup-franc excentré aux abords de la surface ajaccienne. Vincent Marchetti, l’enfant du pays, se chargeait de le tirer et trouver la lucarne de Sollacaro, impuissant (54e). Le milieu de terrain du PFC refusait même de célébrer son but avec ses coéquipiers. Dans la foulée, Kolodziejczak manquait de doubler la mise sur corner mais le gardien ajaccien repoussait la tête à bout portant du défenseur parisien (56e). Le PFC prenait le meilleur sur les Acéistes et Hamel, à la suite d’un bon ballon de Maxime Lopez, manquait le cadre seul face à Sollacaro (65e). Il fallait attendre la 70e et une frappe lointaine d’Anziani pour enfin inquiéter le portier parisien. Trop maigre pour espérer mieux. Malgré une dernière débauche d’énergie en fin de match, l’AC Ajaccio, trop maladroit dans le dernier geste encaissait même un deuxième but dans les arrêts de jeu par Krasso (90e). L’ACA reste à la 15e place du championnat avant un déplacement difficile vendredi prochain à Pau.