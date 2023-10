L'AC Ajaccio enchaîne face à Pau (2-0)

Mathieu Michel annoncé malade, c’est le jeune François-Joseph Sollacaro, qui avait été choisi par le coach acéiste pour débuter la rencontre dans les buts rouge et blanc. Hormis ce changement forcé, Olivier Pantaloni avait décidé d’aligner son désormais nouveau système en 4-3-3, qui a montré toute son efficacité lors des dernières rencontres. Une équipe ajaccienne qui entamait la rencontre tambour battant avec notamment un centre de Mangani pour Touzghar, qui d’une remise de la tête astucieuse trouvait Marchetti, mais la reprise de volée du milieu de terrain ajaccien pourtant bien ajustée était malheureusement contrée dans sa surface par Kouassi, le défenseur palois (8e). Sur un coup-franc de Barreto, Bammou de la tête, n’était pas loin non plus d’inquiéter le gardien palois (15e).



Un premier quart d’heure où les Ajacciens essayaient de donner du rythme à la rencontre face à des Palois bien regroupés dans leur moitié de terrain. Malgré l’envie, les Ajacciens avaient, une nouvelle fois, du mal à se créer des occasions franches. L’opportunité la plus franche de cette première période était ainsi à l’initiative de Marchetti, qui d’une magnifique frappe pied gauche, aux 20 mètres, n’était pas loin de trouver la lucarne de Kamara, le portier palois (35e). Sur un très bon ballon du Jabol, Touzghar en bonne position était finalement repris in-extremis dans la surface de réparation par Kouassi (41e). Une première mi-temps plutôt insipide malgré la bonne volonté ajaccienne, qui se heurtait à un bloc adverse positionné très bas. De son côté, François-Joseph Sollacaro le gardien acéiste n’avait d’ailleurs pas eu un seul arrêt à effectuer.

La 2eme mi-temps démarrait sur un rythme plus soutenu et à la suite d’un bon travail de Jabol, Bammou réussissait un centre parfait pour Touzghar, tout seul aux 6 mètres, qui d’une tête piquée trompait Kamara pour la plus grande joie du public ajaccien (51e). Le 2e but de l’attaquant ajaccien après celui inscrit face à Rodez, lors de la première rencontre du championnat le 5 août dernier. Des Ajacciens qui allait même doubler la mise grâce à une superbe frappe de Thomas Mangani aux abords de la surface paloise, laissant Kamara impuissant (63e).



Deux occasions, deux buts, l’ACA faisait preuve d’un réalisme glaçant en ce début de seconde période. Et Pau dans tout ça ? Colleaux, à peine entré en jeu, se présentait seul face à Sollacaro mais le gardien ajaccien remportait son duel (67e). Olivier Pantaloni faisait alors rentrer du sang neuf avec les entrées de Nouri, Touré, Jacob ou encore Soumano. Pau essayait bien d’exister et Djitté seul au second poteau était tout prêt de réduire la marque mais sa volée passait finalement juste au-dessus des cages de Sollacaro (84e). Trop peu pour une équipe qui n’aura jamais été en mesure d’inquiéter véritablement des Acéistes, toujours très solides défensivement et qui ont rajouté une touche de réalisme dans leur palette d’atout. Avec cette belle victoire, l’AC Ajaccio poursuit sa bonne dynamique et dépasse désormais au classement son adversaire d’un soir en prenant la 7e place de Ligue 2 avec 17 points. De bonne augure avant de se déplacer samedi prochain à Concarneau, pour poursuivre la série.