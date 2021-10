L'AC Ajaccio bute sur le Pau FC

Au Nouste Camp, Pau FC : AC Ajaccio (0-0)

Buts pour Pau : Lobry (55e)

Arbitre : Marc Bollanger

Avertissements : Sylvestre (44e), Kouassi (52e) à Pau, El Idrissy (38e), Coutadeur (75e), Courtet (75e), Gonzalez (81e) à l'AC Ajaccio





Pau FC

Olliero, Boto, Batisse, Kouassi, Dembélé, Daubin, Nisic, Armand, Lobry, Sylvestre puis Gomis(69e), Naidji puis Assifuah (69e-)



AC Ajaccio

Leroy, Kalulu puis Vidal (79e), Avinel, Gonzalez, Diallo, Nouri, Laci puis Marchetti (79e), Coutadeur, Courtet, Bayala, El Idrissy puis Arconte (69e)



Si Pau a sans doute légèrement dominé les débats durant la première période, mais ce n'est pas pour autant que ses iniatiatives pour tenter de bousculer l'ensemble corse ont été couronnées de succès.

En effet si les Palois ont réussi à tirer à quatre reprises,aucune des tentatives locales n'a trouvé le cadre de Leroy, alors que de son côté Ajaccio, qui sur ce plan n'est pas resté en reste, a réussi à inquiéter Illiero, notamment sur cette tête de Coutadeur après un centre de Kalulu, venu de la droite.

C'était trop peu pour espérer faire la décision.



On était encore à se demander ce que pourrait nous réserver la seconde période quand Boto s'arrachait côté gauche, récupérait le ballon qui allait sortir, puis centrait.

Le plat du pied de Lobry faisait le reste et le ballon finissait sa course au fond des filets de Leroy.(55e).

Ce but donnait des ailes aux locaux mais ni Nisic et pas davantage Lobry, comme en première période ne parvenaient à cadrer.

Ajaccio tentait alors bien de réagir mais les initiatives restaient paloises et c'est logiquement que le PFC s'imposait face aux troisièmes du championnat.