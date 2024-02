L’AC Ajaccio bute sur Amiens ...et ses poteaux (0-0)

AC Ajaccio – Amiens 0-0

Stade François-Coty

3 000 spectateurs environ

Arbitre : Mr Rainville

Avertissements : Jabol (25e) à l’ACA, Carroll (40e), Urhoghide (87e) à Amiens

ACA : Michel, Campanini (Vidal, 78e), Chanot, Avinel, Quemper, Mangani, Jabol (Strata, 72e), Jacob (puis Touré, 44e), Sakhi, Ibayi, Touzghar (Soumano, 72e) entraineur : Olivier Pantaloni

Amiens : Gurtner, Fofana, Urhoghide, Corchia, Amraoui, Gelin (Kouati, 80e), Boya, Leautey (Chouiar, 80e), Mafouta, Lahne (60e Teixeira), Carroll, entraineur : Omar Daf



Les grosses pluies de l’après-midi avaient eu raison de la motivation de beaucoup de supporters ajacciens pour la réception d’Amiens, un concurrent direct de l’AC Ajaccio mais l’atmosphère était tout de même bien plus chaleureuse que face à Guingamp, il y a 15 jours de cela. Pour ce match à enjeu, Olivier Pantaloni avait reconduit son 4-4-2 avec Ibayi et Touzghar en pointe, Thibault Campanini remplaçant Momo Youssouf, victime d’une élongation. Un coach ajaccien, qui souhaitait son équipe plus audacieuse. Une entame de match qui lui donnait raison avec une équipe effectuant un pressing haut d’entrée de jeu.



Deux poteaux et la barre transversale en une demie heure pour l’ACA !



Et sur un excellent ballon de Sakhi, Jacob entrait dans la surface avant d’enchainer sur une frappe pure qui allait toucher les deux poteaux avant de revenir dans la surface (11e) ! Sur un contre amiénois, Lahne tentait d’alerter Andy Carroll dans la surface, mais Quemper intervenait finalement au dernier moment (14e). Entre deux équipes décidées à produire du jeu et à presser haut son adversaire, le match était plaisant à regarder. Sur un centre en première intention de Mafouta, Jabol était contraint d’intervenir pour éviter le danger (28e).



Les Ajacciens poursuivaient leurs efforts et sur un bon mouvement collectif, Mangani envoyait à son tour, un missile aux 25 mètres, qui allait cette fois s’écraser sur la transversale picarde (33e). Deux poteaux et la barre en 30 minutes, la chance n’était clairement pas du côté acéiste. Le rythme baissait alors considérablement en fin de première période et les deux équipes retournaient au vestiaire sur un score nul et vierge.