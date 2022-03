L'AC Ajaccio bat Nîmes (1-0) et remonte sur le podium

Stade François-Coty, AC Ajaccio : 1 Nîmes Olympique : 0 (0-0)

But pour l'AC Ajaccio : Laci (48e)

Arbitre : Olivier Thual

Avertissements : Gonzales (85e) à l'AC Ajaccio; à Nîmes Olympique



AC Ajaccio

Leroy, Youssouf, Gonzales, Vidal, Kalulu, Coutadeur puis Cimignanini (24e), Laci, Bayala puis El Idrissy (73e), Barreto puis Nouri (36e), Courtet, Krasso puis Chabrolle (73e)





Nîmes Olympique

Dias, Paquiez, Mbow, Martinez, Sainte-Luce, Foma, Sarr, Ponceau puis Sazoute (78e), Benrahou, Ferhat, Delpech puis Ueda (66e)





La première mi-temps a été terrible pour l'ACA qui a perdu Barreto et Coutadeur sur blessure et qui a manqué de peu d'ouvrir le score face à une équipe de Nîmes, elle aussi décimée qui comptait elle onze titulaires au coup d'envoi.

Les Crocodiles ont joué et en bloc bas face à des Ajacciens qui ont pressé hauts mais qui sont tombés sur un immense Dias, le porter nîmois qui a arrête, jusqu'à la pause, les multitudes tentatives de l'ACA qui avait réussi à surmonter les blessures de deux de ses meilleurs éléments.



Mais il en aurait fallu beaucoup plus pour les Ajacciens qui ont trouvé logiquement le chemin du.but dès la reprise.

Et de quelle façon !

Sur une récupération haute, Laçi envoyait une frappe pur qui se logeait dans la lucarne gauche de Dias qui était un peu avancé.



Ce superbe but a donné le signal d'une large domination ajaccienne mais les joueurs de Pantaloni malgré une multitude d'opportunités n'ont jamais réussi à faire évoluer la marque.



Mais qu'importe.

A la faveur des résultats de la journée, l'ACA retrouve le podium de la Ligue 2 et conserve toutes ses chances d'aller voir plus haut la saison prochaine.