L'AC Ajaccio assure l'essentiel face à Concarneau (1-0)

ACA – Concarneau : 1-0

Pour cette rencontre charnière après deux défaites consécutives à l’extérieur et un début 2024 forcément compliqué, Olivier Pantaloni avait choisi de titulariser Christopher Ibayi, la nouvelle recrue acéiste, à la pointe de l’attaque, en l’absence de Touzghar diminué. Avec Ben Touré et Soumano, à ses côtés. Le choix de la jeunesse et la fougue pour contrarier une équipe de Concarneau, 14e du championnat et qui avait surpris les Ajacciens au match aller dans les dernières minutes de la rencontre sous le déluge lorientais.

Après un round d’observation, les Ajacciens se montraient dangereux dans la profondeur avec un bon ballon de Touré, mais qui après avoir éliminé Salles le gardien breton, se retrouvait finalement bien trop excentré et manquait ensuite de précision sur son centre en retrait (11e). Un manque d’adresse également pour l’attaquant de Concarneau, Rodrigues, à la suite d’un long ballon de Jannez, qui ratait quelque peu son lob, pourtant en bonne position seul face à Mathieu Michel (20e). Des maladresses techniques de part d’autres, qui empêchaient les deux équipes de se procurer des occasions franches, ayant même les pires difficultés à se rapprocher de la surface de vérité.

Axel Urie, l’ailier breton, d’une belle frappe aux 25 mètres mettait Mathieu Michel à contribution, des deux poings, (36e) auquel Jacob, à la réception d’un bon centre de Youssouf, répondait par une belle frappe en première intention (39e), malheureusement trop enlevée.



Christopher Ibayi ouvre son compteur but



Sur une contre-attaque rapidement menée par Jabol, Valentin Jacob se montrait bien plus précis avec une passe parfaite en profondeur pour Christopher Ibayi : le nouvel attaquant ajaccien, d’une frappe bien placée pied droit, permettait à l’ACA d’ouvrir le score et de marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs (43e).

Dans la foulée, sur un ballon mal repoussé par le défense bretonne, Ibayi, déchaîné, reprenait le ballon de volée aux 25 mètres, juste au-dessus de la transversale de Salles ! Les Ajacciens regagnaient ainsi les vestiaires avec un petit but d’avance.

Face à une équipe de Concarneau décidée à jouer plus haut en 2e période, les Ajacciens, bien en place, se contentaient eux de faire tourner le ballon et jouer en contre. Les Bretons se créaient leur première occasion en 2e mi-temps par l’intermédiaire de leur attaquant Rodrigues, sur une belle frappe aux 20 mètres, au ras du poteau de Mathieu Michel (66e). Sur leur temps fort, Concarneau prenait alors les commandes du match et l’ACA avait toutes les peines du monde à ressortir proprement les ballons, mais ne concédait pas pour autant d’occasions franches.

Les Ajacciens n’étaient pas loin de doubler la mise sur un bon ballon de Jabol pour Al Hassan Touré, seul au second poteau, mais un défenseur breton détournait l’offrande au dernier moment du bout du pied (84e). Mais la chance allait venir au secours de l’ACA dans les dernières secondes. Sur un coup-franc de Bares, Philiponeau de la tête trouvait le poteau de Mathieu Michel, impuissant (90e).

Au terme d’un match plutôt terne, l’ACA assurait finalement l’essentiel en remportant sa première victoire en 2024 à domicile sur le plus petit des scores (1-0). Trois points importants avant le déplacement à Bastia pour le derby attendu face au Sporting Club de Bastia.