Kyrnolia : un chèque de 10 000 € remis à l'association Inseme

Le 4 février 2025, l’association Inseme a été reçue dans les locaux de Kyrnolia, au Centre Commercial Castellani à Ajaccio, pour la remise d’un chèque de 10 000 €. Ce montant représente l’argent récolté en 2024 grâce à un partenariat solidaire qui dure depuis 2019 avec Kyrnolia. En effet, depuis la mise en place de cette convention, Kyrnolia s’engage à verser 1 € pour chaque souscription à la facturation électronique.



L’opération a rencontré un grand succès, puisque près de la moitié des consommateurs ont adopté cette option, contribuant ainsi à la collecte des fonds. Le geste solidaire a été largement soutenu par les salariés de l’entreprise et par les consommateurs, qui ont bien compris l’enjeu. « Lorsqu’on parle du partenariat pour Inseme, la majorité des consommateurs acceptent immédiatement le changement de facturation, car ils connaissent l’association et savent que nous pouvons tous être concernés par la maladie et le besoin de partir sur le continent pour des soins », explique Kyrnolia.





Avec plus de 40 000 € récoltés depuis le début de cette initiative, l’argent sera intégralement utilisé pour aider les familles corses devant se rendre sur le continent pour des raisons médicales, notamment pour couvrir des frais liés à l’hébergement ou au transport.



Ce partenariat ne s’arrête pas à cette première phase. L’association Inseme rencontrera bientôt les équipes de la SDEC (Société Des Eaux de Corse), également impliquée dans ce projet, pour dresser un bilan. Une réflexion est aussi en cours pour la période 2025-2027, afin de pérenniser et diversifier ce partenariat solidaire avec des initiatives encore plus innovantes.