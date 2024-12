Kick-boxing : Corte se met en mode championnat de Corse

Le Boxing Club Corti a été créé par Christian Lambert en mai 2023.

« Il existait dès 2018 un club de boxe qui s’appelait Kick Boxing Combat Mix Corte, j’ai relancé l’activité et nous avons plus de 60 licenciés. L’an passé nous avons participé pour la première fois aux championnats de Corse et nous avons obtenu 5 titres ainsi que 9 vice-champions. Pour une première saison, je dois dire que c’est plutôt exceptionnel », avoue fièrement le président et entraîneur du jeune club. Un président d’autant plus fier que la Ligue corse de kick-boxing lui a confié l’organisation des championnats de Corse cette saison. Une compétition qui se déroulera ce samedi 21 décembre au Cosec municipal. « C’est un honneur d’accueillir cette belle manifestation, car c’est également la première fois que ces championnats sont organisés dans la cité Paoline ».



Pesée vendredi

Le vendredi 20 décembre, tous les boxeurs seront présents au Cosec en fin de journée pour la traditionnelle pesée, tandis que la compétition débutera le lendemain dès 9 heures. « Nous avons prévu d’installer trois aires de combat, dont une, où sera installé un ring. Les deux autres aires seront consacrées aux combats dit light, des combats où il n’y a pas de puissance. Sur le ring se dérouleront les combats, dont le but est de mettre KO, qui sont réservés aux licenciés âgés à partir de 16 ans. Ce que nous appelons le light est réservé aux enfants à partir de 8 ans. Le but est de toucher l’adversaire sans puissance ». Il s’agit d’une compétition se situant en fait entre la démonstration et le combat réel.

Les champions de Corse participeront aux phases finales des championnats de France.



160 boxeurs

L’an passé, 160 boxeurs ont participé à ces championnats de Corse. « Nous attendons autant de compétiteurs cette année. Des boxeurs qui viendront de tous les clubs insulaires. Le club de Corte sera bien représenté puisque 16 boxeurs sont qualifiés, dont certains qui ont été champions ou vice-champions l’an passé. Il y aura 12 enfants de moins de 16 ans, 2 juniors, un senior et un vétéran de 44 ans et ce sera une première pour lui », a expliqué Christian Lambert.





Entre la fin de la saison dernière et le début de cette nouvelle saison, Christian Lambert a fait travailler ses licenciés sur la technique.

« Nous avons également des cours spécifiques cardio et des cours sur les techniques de combat à proprement parlé. On travaille enfin sur le domaine psychologique pour les préparer mentalement au combat. Enfin, on met les jeunes combattants en situation de difficulté pour leur apprendre à réagir et à s’organiser pour éviter les coups ».

Les combattants devront porter obligatoirement des coquilles, des protections tibia, casque et protège-dents, pour les combats light. Pour les séries B, ces conditions sont également requises, « en revanche, pour les séries A, nous enlevons le casque et les protections tibia ».

Les combats se dérouleront en trois rounds d’une minute pour les enfants. Quant aux adultes, à partir de la catégorie junior, il y aura trois rounds de deux minutes.

Dernière précision, le public est attendu nombreux dans les tribunes du Cosec. Le club mettra également en place une buvette et une petite restauration.