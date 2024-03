Kedge Business School Bastia : "une grande école de commerce à taille humaine"

- La fin de la première phase de Parcoursup, la plateforme dédiée à l’orientation post-bac, prend fin le jeudi 14 mars. La veille, vous organisez une journée portes ouvertes pour convaincre les derniers indécis à inscrire votre établissement sur leur liste de vœux. Quels sont les avantages du campus de Bastia?

- Le campus Kedge Business School de Bastia accueille de petites promotions, avec chaque année une quinzaine d’élèves par niveau. Nous sommes le plus petit campus de Kedge, c’est notre différence par rapport à Marseille ou Paris qui accueillent chacun 150 élèves par promotion. Nos petites classes impliquent beaucoup de proximité entre les étudiants, le corps enseignant et le personnel administratif. L’accompagnement des élèves est donc très fort, c’est pourquoi nous parlons d’une école de commerce à taille humaine. En revanche, bien que nos promotions soient plus modestes, nous avons les mêmes programmes, examens, contenus et ressources que sur les autres campus, donc le diplôme final aura exactement la même valeur. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle il y a des passerelles entre les différents campus, il est donc possible de commencer ses études à Bastia et de les poursuivre ailleurs en fonction des spécialisations choisies.







- Comment se déroule le parcours scolaire au sein de la Kedge Business School?

- En première et en deuxième année, les étudiants ont un tronc commun avec tous les autres campus, dans lequel ils apprendront les fondamentaux du management et de la gestion d’entreprise. En deuxième année, lors du second semestre, tous les jeunes partent à l’étranger durant quatre à six mois, soit pour effectuer un stage en entreprise ou pour réaliser un échange universitaire. En troisième année, les étudiants choisissent des spécialisations qui sont propres à chaque campus. À Bastia, nous proposerons à partir de la rentrée prochaine une spécialisation intitulée « finance, intelligence artificielle et durabilité ». L’idée, c’est de former les jeunes aux métiers de la finance avec les outils offerts par l’IA, tout en ayant en tête les réflexions liées à la transition écologique et au développement durable.







Une fois que les jeunes ont achevé leur bachelor, quels sont les débouchés auxquels ils peuvent prétendre?

- Une fois que l’étudiant a validé son bac+3 et qu’il a son grade de licence, toutes les portes sont ouvertes pour ceux qui veulent continuer leurs études dans le domaine du management ou de la gestion d’entreprises. Si pour l’heure, nous ne proposons rien après le bachelor à Bastia, nous sommes en pleine réflexion quant à l’ouverture d’un master avec des spécialités qui existent sur les autres campus. Pour autant, il est tout de même possible de rester sur l’île et de poursuivre ses études en master puisque nous avons une convention de partenariat avec l’université de Corse. Enfin, il est toujours possible de rentrer dans le Programme grande école (PGE), qui confère un niveau master à la sortie.







- Quelles sont les modalités pour intégrer l’école?

- Pour rentrer dans l’école, tout se passe sur Parcoursup. Une fois inscrit, l’élève est redirigé vers Ecricome, le concours commun à toutes les écoles de commerce en France. Ce concours est composé d’une partie écrite, d’un oral d’anglais à passer sur le campus et d’un entretien de motivation. Une fois les résultats connus, les étudiants peuvent se diriger vers le campus Kedge de leur choix, en fonction du nombre de places disponibles. À Bastia, nous avons une capacité limitée à 25 places par promotion. Le prix de l’année scolaire est commun à tous les campus Kedge, et s’élève à 8900€ par an. Pour autant, ces frais de scolarité peuvent être réduits grâce aux aides pour la bourse du Crous en fonction des critères sociaux. Ensuite, il existe des bourses internes, comme celle dispensée par la Chambre de commerce et d’industrie de Corse pour faire baisser les frais de scolarité, mais aussi une bourse au mérite pour les trois premiers de chaque promotion, ou encore une bourse à la mobilité internationale lorsqu’ils partent à l’étranger pour leurs stages ou leurs études. Enfin, en troisième année, il est possible d’effectuer une alternance qui, en plus de rémunérer l’étudiant tout au long de l’année, lui permet d’être exonéré de frais de scolarité.