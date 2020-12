Karaté : stage de fin d’année enrichissant à Borgo

90 licenciés du club de Charles Sampieri mais aussi du club de karaté de Biguglia de Sébastien Le Van ont pris part à cet évènement. Il faut savoir que Steven Da Costa, champion du Monde, est le seul français qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021.

«Ce fut une journée sportive très enrichissante pour nos clubs » souligne Charles Sampieri. «C’était un grand honneur pour nous d’avoir la présence de ce champion et les enfants ont été hyper contents ».

Ce stage de kumite (combat) qui s’est déroulé dans les plus strictes règles sanitaires, était réservé aux jeunes qui se sont succédés par groupes sur le tatami du complexe sportif Paul-Natali de Borgo mis à la disposition par la mairie : Poussins, pupilles, benjamins, minimes, cadets et juniors.





«Ce stage de fin d'année a permis de redonner le sourire à tous les enfants malgré le contexte sanitaire actuel » indiquait encore Charles Sampieri.

Après avoir animé ce stage, le champion du Monde a été reçu à la maison communale par Anne-Marie Natali, maire de Borgo en compagnie de la petite championne Cassandra Sampieri (Goju Ryu Borgo) et de Guillaume Le Van, représentant du Karaté Club Biguglia.