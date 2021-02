Karaté : retour à la compétition réussi pour Alexandra Feracci en Autriche

La rédaction le Dimanche 21 Février 2021 à 16:39

Sur invitation de la fédération autrichienne de Karaté, les athlètes seniors de l’équipe de France du Club de l’ACA Arts Martiaux ont été invité à l’Open Pro Sessions Karaté Austria. Alexandra et Laetitia, après de plus d’un an sans compétition refaisaient leur retour sur les tournois internationaux. Alexandra a décroché une belle deuxième place. Laetitia a été, quant à elle, victime d'un arbitrage à… domicile