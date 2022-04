Karaté : les féminines de l'AC Ajaccio championnes de France par équipe

Ce dimanche 3 avril la journée était réservée à la catégorie des cadets et aux épreuves par équipes cadets-Juniors et seniors masculins et féminins.

Les jeunes filles de l'ACA étaient engagés avec une équipe de seniors féminines composées des éléments qui était déjà monté sur les 3 podiums la veille : Alexandra et Laetitia Feracci et de la "petite sœur" adoptive Laura Pieri.

"Malgré une triste nouvelle annoncée le matin de la compétition Laura s’est comportée en samouraï et a su aller jusqu’au bout avec ses coéquipières" expliquent les cadres de l'AC Ajaccio au lendemain de cette belle performance.





En effet, après 2 tours de qualification sur le score de 5 à 0, les ajacciennes ont été opposées aux sœurs Lilla et Marie Bui (championne du Monde en équipe jeune) et de Emma Sanchez du club d’Annecy.

Au terme de cette ultime confrontation, les compétitrices du club de l’ACA remportaient le titre de championne de France par équipe sur le score de 3 à 2.



Bravo.