Karaté : le Bastiais" Hidé" s'en est allé

Hidé et Bastia ?

Ça a été une longue histoire qui a débuté un jour de 1977 lorsque Jean-Pierre Cordoliani, propriétaire de la "Crémerie du port", établissement emportée dans le sillage de la voie rapide qui file aujourd'hui sous la place Saint-Nicolas, créa avec le concours de Hidetoshi Nakahashi l'AMI, l'académie des arts martiaux de Bastia.





L'homme, né à Kobé le 7 Novembre 1944, ne tarda pas à s'adapter à Bastia et à la Corse.

Et l'AMI devint rapidement un club incontournable qui trusta, à partir des conseils éclairés du plus Japonais des Corses, des titres régionaux et des lauriers nationaux.



Mais "Hidé" qui au cours des 44 années qui viennent de s'écouler a enseigné, sans rechigner, le karaté dans la petite salle de l'avenue Emile-Sari a su, aussi, exporter son talent au-delà des limites géographiques de l'île.

Bien vite il est devenu une référence nationale et internationale* - il a vanté le Shito Ruy dans un livre et on l'a vu au cinéma dans Samouraïs - mais sans jamais se départir de sa simplicité, gentillesse et de son éternel sourire.



Hidé c'était tout ça.

Il manque, déjà, à tous les siens, à tous les jeunes initiés par ses soins et ses collaborateurs et à tous ceux qui ont l'occasion de côtoyer l'homme et le sportif?



Sa dépouille mortelle est déposée à l'église Saint-Joseph.

Ses obsèques seront célébrées ce vendredi à 11h30 au crématorium de l'Ondina.

Ciao Hidé !



*Il a dirigé pendant de nombreuses années un stage international Shito-Ryu, à Borgo, avec Senseï Mabuni, assisté de Maître Hatano. Un stage est exceptionnel qui regroupait tous les Shito-Ryu fidèles à la tradition Mabuni, venus du monde entier !