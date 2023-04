Karaté et fitness, un stage de découverte de Body Karaté à Borgo

« Le Body Karaté est une discipline qui allie la pratique des mouvements du Karaté à des exercices de fitness et de renforcement musculaire » explique Laurence Belrhiti, « elle est accessible à tous, sans distinction d'âge ou de niveau physique ».

Le Body Karaté, développé par la Fédération Française de Karaté depuis le début des années 2000, est pratiquée à 90 % par des femmes mais il peut également être pratiqué par les hommes. Un cours de Body Karaté vise et atteint ce double objectif que sont une dépense physique saine couplée à une ambiance plus détendue. L’avantage d’un cours de Body Karaté est qu’il n’est pas besoin d’être pratiquant de Karaté pour en retirer tous les bienfaits.





« Ce stage avait pour objectif de promouvoir la discipline et de sensibiliser le public à la lutte contre la violence faite aux femmes » souligne Alexandra Sampieri, chargée de communication au CDKDA de Haute-Corse. « En effet, ce stage était ouvert à tous les publics, hommes et femmes. Les participants ont été initiés aux différentes techniques de base du Body Karaté, ainsi qu'à des exercices de cardio-training et de renforcement musculaire grâce à l’intervention de Laurence Belrhiti qui a également rappelé l'importance de la prévention et de la sensibilisation pour lutter contre ce fléau qu’est la violence faite aux femmes en leur expliquant les signes à repérer et les démarches à suivre en cas de violence ».





Laurence Belrhiti, 2e Dan de Karaté, enseigne le Body Karaté à travers toute la France. Elle est membre de la commission nationale de Body Karaté. Titulaire d’un Certificat de Qualification Professionnel (CQP), Formatrice Nationale de Body Karaté elle a été 6 fois vainqueur de la Coupe de France Body Karaté, plusieurs fois vainqueur de la Coupe de France Wado Ryu Kata, 2ème de la Coupe d’Europe Wado Ryu, 3e à la Coupe du Monde Wado Ryu au Japon. Bref une pointure à Borgo. « Au-delà de l'aspect sportif, ce stage a été une véritable occasion de promouvoir la discipline du Body Karaté, tout en sensibilisant les participants à une cause importante » se réjouit Alexandra Sampieri.