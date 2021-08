Karaté : Steven Da Costa et sa médaille d’or brillent à Borgo

5 août 2021dans le Nippon Budokan de Tokyo, en battant le Turc Eray Samdan (5-0) en finale des -67 kg, Steven Da Costa devient à 24 ans le premier champion olympique masculin de karaté. A Borgo, devant leur poste de télévision, Cassandra, Alexandra, Charles et François Sampieri exultent.

Steven ?

C’est leur copain, le coach qui vient régulièrement animer des stages dans leur dojo de Borgo, le champion qu’ils côtoient sur les tatamis du monde entier lors des compétitions.







Steven, un enfant de la balle…

A l’image des Sampieri, Steven Da Costa est lui aussi issu d'une famille de karatékas: Logan, le frère ainé, et Jessie, le jumeau de Steven sont en équipe de France, et leur père Michel est leur entraîneur. En 2012, Steven Da Costa est sacré champion d'Europe cadets, en 2013 et 2014 il est champion d'Europe junior, champion du monde junior en 2013, puis vice-champion du Monde espoirs en 2015, et vice-champion d'Europe espoirs en 2016.

En 2017, il remporte les Jeux mondiaux en Pologne. Champion de France en 2018 il monte sur la plus haute marche des championnats du monde (-67 kg). En 2019, il remporte notamment le titre de champion d'Europe (-67 kg) à Guadalajara, les Premier League de Paris (janvier), Dubaï (février) et Moscou (octobre).

Il termine avec la médaille de bronze lors de la Premier League de Madrid. À la fin de cette superbe année, il est tout naturellement désigné meilleur combattant de la catégorie des -67 kg par la WKF.





L’année 2020 n’est pas mal non plus : Premier League de Paris (janvier), Premier League à Dubaï (février), ce qui le qualifie officiellement pour les Jeux Olympiques de Tokyo, repoussé à 2021 en raison du COVID.

Favori de la compétition, il assume son statut et y remporte l’Or.

Respect Champion.

Aujourd’hui un autre combat l’attend : faire que son sport reste discipline olympique.

En attendant, repos et détente bien mérités chez la famille Sampieri.