Karaté : Laura Pieri à la conquête de la Finlande avec l'équipe de France

"Cette sélection n’est pas une surprise pour nous. Laura, au sein du club Élite de L’ACA, profite de nos 2 sportives les plus titrées de Corse, qui sont des locomotives pour tirer nos jeunes espoirs vers le haut. Avec son engagement sportif au sein du sport/étude de la Ligue de Karaté durant ses 2 dernières années, Laura s’est investie, à progresser et dépasser techniquement ses adversaires au niveau National pour être la nouvelle Championne de France Juniors" explique Jean-Michel Feracci, président de l’ACA Arts Martiaux



Il faut savoir, aussi, que Pieri Laura a été surclassée en senior au mois de mai dernier et qu'elle s'est classé 3ème par équipe kata aux derniers championnats d’Europe dans cette catégorie avec Laetitia Feracci, la capitaine, et Louise Frieh partenaire de la région Alsacienne.



Une progression qui, au-delà des qualités de la jeune karatéka ajaccienne, est, aussi, à mettre à l'actif du Centre du Sport et de la Jeunesse de Corse qui a bénéficié avec le dispositif MAP (Mission d’Aide à la Performance) d’un préparateur physique particulier en la personne de Cyril Giovannangeli, d’un préparateur mental, d’un Kiné...



Tout ce qu'il faut pour briller à Tampere.

Mais dans l'immédiat le karaté corse va se mettre à l'heure de Tokyo !