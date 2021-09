Kara Simeoni. Profession : opticienne de proximité

«Je ne me destinais pas vraiment à cette profession », souligne Kara Simeoni. « Nantie d’un BTS MUC, Management des Unités Commerciales, j’ai alors trouvé un emploi chez un opticien à Bastia. J’ai découvert et aimé cette profession et me suis lancée dans un BTS Opticien lunetier ».



Cette filière n’étant pas dispensée en Corse la jeune fille suit alors des cours à Marseille tout en travaillant en alternance chez un opticien. Après avoir obtenu son BTS, en juillet 2020 Kara décide alors de créer sa propre entreprise : Kara Optique basée à Biguglia mais avec un atelier dans son village de Lozzi. «De conversations que j’ai eu avec mes deux grand-mères m’est venue l’idée de monter ce projet d’opticien à domicile comme cela existait déjà sur le continent et en Corse du sud». Souhaitant améliorer sa formation notamment dans le domaine de la vision chez les enfants et les personnes âgées, elle vient de passer avec succès à Marseille une licence de santé visuelle. «Je compte d‘ailleurs poursuivre encore d’autres formations dans ce domaine » précise t-elle.





Une clientèle tout-public



Via les réseaux sociaux, Kara Simeoni parvient à se faire connaitre et dispose aujourd’hui d’une bonne clientèle tout public : «J’ai vraiment une clientèle de tout âge. Des personnes âgées mais aussi des adultes et des enfants. Une clientèle qui pour une raison ou une autre ne peut se déplacer soit parce qu’elle se trouve dans un village éloigné des villes, soit parce qu’elle est malade, souffrante, soit aussi une clientèle en EHPAD ou tout simplement en manque de temps. Je me rends alors au domicile de ces personnes, y compris le week-end, et avec leur ordonnance prescrite je leur fournis les lunettes de leur choix. Il m’arrive aussi, disposant du matériel, de faire des examens de vue ».



Depuis qu’elle a débuté ses tournées, Kara dispose d’environ 300 paires de lunettes optiques pour la vue et une centaine de paires solaires. Son rayon d’action est large mais s’étend plutôt en Haute-Corse : «Ces tournées me donnent aussi l’occasion de découvrir mon île, des villages que je ne connaissais pas. Les gens apprécient ce travail à domicile, convivial car on prend tout son temps pour choisir sa paire de lunettes, sans stress, en tête à tête sans la pression de se dépêcher car un autre client attend derrière ». Après choix des montures, Kara Simeoni assure la livraison dans un délai d’une semaine. Un surcoût ? «Il n’y a pas de surcoût puisque je travaille avec les caisses de maladie donc le 100% santé ».



La jeune fille favorise la qualité aussi avec un partenariat avec un verrier basé à Château-Thierry. Quant aux montures, elles viennent de France, d’Italie, du Japon…Souhaitant rester toujours au faîte de sa profession, Kara Simeoni fréquente régulièrement les différents salons de l’optique organisés sur le continent.

Elle se rendra ainsi très prochainement au SILMO, Salon International des professionnels de l'optique et de Lunetterie qui se tiendra à Paris du 24 au 27 septembre.