Kairos et Terre Intérieure : Des cariatides poétiques de Marie-Michelle Leandri et Saveriu Valentini.

« Kairos » de Saveriu Valentini est ainsi traduit par Marie-Michelle Leandri et « Terre intérieure » de Marie-Michelle Leandri par Saveriu Valentini. Le livre est édité par Albiana « Lisant ces vers de Saveriu Valentini et Marie-Michelle Leandri, on assiste à un dialogue entre les langues corse et française » écrit Jean-Guy Talamoni dans une des préfaces. « Deux langues, deux singuliers, deux voies vers l'universel. Deux voies à égalité, non un chemin et une autoroute. La forme même du livre constitue la plus belle réponse à ceux qui voudraient opposer les cultures et établir une hiérarchie entre les communautés humaines. L'universel est à la portée de tous et n'appartient à personne. Chaque langue, chaque culture, peut nous permettre de l'atteindre... Saveriu Valentini le sait bien, puisque la lutte de sa génération de militants culturels et politiques n'a pas été simplement le Riacquistu (Réappropriation) d'un idiome en tant que moyen de communication, mais celui de notre accès à l'universel [...]. Face à l'arrogance, au mépris, ce livre nous dit que chaque singulier est un joyau. Il rappelle l'égale dignité des humains, des langues et des cultures. Il constitue en outre l'antidote contre un poison mortel : la haine de soi. Ces vers valent mieux qu'un manifeste politique. »L’ouvrage est aussi préfacé par Paul Turchi-Duriani, doctorant en Histoire moderne au sein de l’Université de Corse, auteur des textes de la série de livres-CD pour enfants « Pirru & Ricuccata » et de l’essai « Statut(s) Particulier(s) », parolier (Roma, Fiume Vechju…). Intervenant en histoire et culture corses auprès de l’association Praticalingua, il nous donne l’essence de ce nouveau livre. «Kairos et Terre intérieure est un recueil de poésie où s’entremêlent la sensualité, la lumière et l’obscurité. 29 poésies en langue corse et 24 en français, traduites chacune dans la langue opposée, comme dans une forme de taoïsme linguistique et poétique où le masculin et le féminin, le blanc et le noir, dansent et se marient pour sublimer la création. C’est un recueil qui est un corps, un corps qui refuse de mourir et de s’éteindre et qui contemple les lueurs de l’horizon lorsque la nuit combat le jour. Il ne s’agit pas là de nostalgie facile, de mélancolie ou de passéisme. C’est un chant global qui hurle face au néant, c’est une mythologie intime qui refuse de s’effacer. Saveriu Valentini et Marie-Michelle Leandri croisent leurs visions, leurs prophéties, leurs témoignages de la fin des temps, quand les héros et les dieux meurent pour enfanter d’une nouvelle humanité. Mais, encore une fois, sans apitoiement, sans pathos, avec l’honneur et la vigueur de ceux qui mènent le dernier combat. Cet instant, quand résonne l’hymne du crépuscule, c’est le point de basculement, le fameux Kairos, ce dieu fugace, que nous devons saisir pour laisser un témoignage de ceux qui sont passés à ceux qui vont venir. Une fois retenu, ce renversement nous ramène vers nos terres intérieures, là où vit notre Atlantide personnelle, ces havres qui vivent dans nos cœurs et nos mémoires, où gisent les parfums, les visages et les souvenirs, dans ces pays sans terres ni frontières. Voilà ce que sont Kairos et Terre intérieure. Un équilibre précis et précieux entre l’éclat et la nuit. ».Saveriu Valentini, ancien grand reporter pour France 3, est à la fois l’un des acteurs les plus marquants et les plus discrets du Riacquistu. Homme de lettres, il a marqué le monde du théâtre, aussi bien par sa plume que sur les planches, et a collaboré avec des groupes de chant emblématiques comme Canta u pupolu corsu, I voci di a Gravona, Cinqui sò et Attallà. Dans la littérature corse contemporaine, la poésie de Saveriu Valentini apparait unique. Une poésie libre, orale, puissante, délibérément engagée. Périodiquement, elle est venue ponctuer ces quarante dernières années de lutte politique. La menace de disparition du peuple corse, l'aliénation culturelle et l’attachement à sa terre sont les thèmes récurrents de sa création.Marie-Michelle Leandri se sert de la création comme outil de recherche, l’art étant pour elle un moyen d’accéder à l’être intérieur, à sa Terre intérieure. Elle partage sa vie entre Propriano et l’Inde où elle dit retrouver cette Corse disparue. Très active dans la sphère culturelle, elle tient à promouvoir la création corse dans laquelle elle prend une part active, notamment par le prisme de la photographie. On lui doit de nombreux projets artistiques, à l’image des Scontri Maria Leandri qu’elle coorganise, centrées autour de l’écrit, la poésie et le chant.