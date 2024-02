Justice : Antò Simoni remis en liberté et sous contrôle judiciaire

Quelques semaines après Nicolas Pinzuti, Antò Simoni a été libéré sous contrôle judiciaire et assigné à résidence à Paris avec interdiction de rentrer en Corse, ce 21 février. Les deux militants nationalistes avaient été interpellés le 30 janvier dans le cadre de l’enquête ​ menée par le parquet national antiterroriste (Pnat) sur la dégradation par explosif d’une villa en inoccupée dans la nuit du 19 au 20 novembre 2022 à Santa-Maria di Lota. Après plusieurs jours de garde à vue, ils avaient été présentés à un juge d’instruction antiterroriste à Paris. Les charges retenues contre eux comprennent notamment l'association de malfaiteurs terroriste, la fabrication d'engin explosif en relation avec une entreprise terroriste et la destruction dangereuse en relation avec une entreprise terroriste. Suite à leur mise en examen, les deux militants avaient sollicité un débat différé devant le juge des libertés et de la détention. À l'issue de cette audience, Antò Simoni avait été maintenu en détention provisoire au centre pénitentiaire de la Santé, tandis que Nicolas Pinzuti avait bénéficié d'une remise en liberté sous contrôle judiciaire, avec interdiction de se rendre en Corse.



L'arrestation et le transfert des deux militants à Paris avaient suscité une vague de mobilisation. Des rassemblements et des conférences de presse de soutien, organisés par le parti Nazione, et les associations Sulidarità et Patriotti, avaient eu lieu poiur demander la liberation de deux hommes et leur retour sur l'ile. Ces mêmes groupes appellent désormais à une manifestation à Bastia le 2 mars, date symbolique correspondant à l'agression mortelle d'Yvan Colonna.