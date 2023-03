Just Fontaine, le buteur disparu, était l'entraîneur de l'équipe de France battue par la Corse

En cette soirée de février 1967 les spectateurs du Stade Vélodrome de Marseille n’en revenaient pas ! Dans les tribunes les supporters scandaient à l’unisson : « Laissez-les marquer ! laissez-les marquer ! » alors que l’équipe de France était en pleine déroute.Qui était donc cet adversaire redoutable qui domptait l’équipe Nationale de Just Fontaine ? Tout simplement l’équipe de Corse !« Affligeant : équipe de France sans inspiration, ridiculisée par les Corses (2-0) ». La supplique du public s’adressait à l’équipe de Corse.Après la rencontre le sélectionneur tricolore déclarait, non sans une pointe d’humour : « Ils en ont dans le ventre vos Corses. Si un jour on vous file votre indépendance, vous pourrez toujours espérer jouer un rôle sur le plan international ! ».Ce n’était pas la première fois que la sélection Corse déjouait les pronostics des paris sportif . Déjà en 1962 elle avait battu Nice, club de Ligue 1 (1-0) et fait un bon match nul en 1963 contre le grand Reims de l’époque (1-1).C’est Just Fontaine, sélectionneur de l’équipe de France qui a eu l’idée de cette troisième sélection Corse. Il cherchait un opposant de qualité pour ses joueurs à la veille d’une rencontre face à la Roumanie dans le cadre du championnat d’Europe des Nations.Fontaine contacta à Victor Sinet, le journaliste corse à France football et à l’Équipe afin d’exiger que l’équipe soit exclusivement composée de Corses.La requête ayant été relayée par le quotidien sportif permit de réunir une quinzaine de joueurs insulaires professionnels ou amateurs autour de l’entraîneur Pierre Sinibaldi.Parmi les joueurs qui évoluaient pour la majorité dans des clubs de l’île se trouvaient d’excellents techniciens comme les Ajacciens Ange Alfonsi (GFCA) et Jean Marcialis (ACA) et un numéro 9 Bastiais, un certain... Etienne Sansonnetti, qui était à l’époque meilleur buteur de Ligue 2. L’année suivante, en 1968, passé à l’ACA, il termina la saison en tête des buteurs de Ligue 1.