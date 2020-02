Jumelles disparues en 2011 : la mère lance un nouvel appel

C'est en Corse que les enquêteurs avaient concentré les recherches des deux jeunes filles enlevées par leur père en 2011.Matthias Schepp, qui vivait mal la séparation avec sa femme, avait enlevé ses filles le 30 janvier alors qu'il en avait la garde pour le week-end, à son domicile du canton de Vaud, dans l'Ouest de la Suisse.Il s'était ensuite rendu à Marseille où il avait acheté trois billets de bateau à destination de Propriano.Plusieurs témoignages parlaient de sa présence, et de celle des fillettes, sur ce bateau et dans l'extrême sud de l'ile. L'homme avait aussi été aperçu au nord de Bastia, ville qu'il aurait quittée le soir même, 30 janvier, apparemment seul, pour rejoindre Toulon d'où il était ensuite parti en voiture pour le sud de l'Italie.Son périple avait pris fin le 3 février quand il s'est jeté sous un train à Cerignola.Dans des lettres adressées à sa femme après sa mort, Matthias Schepp avait affirmé avoir tué les filles. La piste corse avait donc été privilégiée par les enquêteurs suisses, italiens et français qui avaient sillonné l'ile à la recherche de quelques indices. Sans succès. Les corps d'Alessia et Livia n'ont jamais été retrouvés.La mère des filles, à travers l'association Missing Children Switzerland a lancé un dernier appel pour les retrouver.Elles seraient, aujourd'hui âgées de 15 ans.