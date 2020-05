Julien Paolini : « Nous allons créer un muséum d'histoire naturelle pour la Corse »

- La structure existante du Parc régional n'est-elle pas suffisante pour accueillir ces échantillons ?

- L’aspect relatif à la connaissance, à la conservation et à la valorisation des ressources naturelles ne fait pas partie des seules prérogatives du Parc naturel de la Corse. D’autres organismes sont concernés par ces sujets, en premier lieu l’Office de l’Environnement et l’Université de Corse. Force est de constater qu’aucune de ces structures n’est suffisamment équipée pour pouvoir prendre pleinement part aux découvertes scientifiques sur la biodiversité et de la géodiversité. En l’absence d’outil adéquat et reconnu, les découvertes relatives aux espèces endémiques et autres espèces patrimoniales ne peuvent être officiellement conservées en Corse.



- Pourquoi la Corse est-elle une des rares îles à ne pas disposer de structures adéquates ?

- Bien que beaucoup moins riches en terme de richesses naturelles, de nombreuses villes et régions françaises possèdent leur propre Muséum d’Histoire naturelle. C’est le cas de Marseille, Lyon, Nantes, Toulouse ou encore La Réunion. La Corse est, aussi, à ce jour, la seule île de Méditerranée dépourvue d’un jardin botanique et d’un herbier reconnu au niveau international. Des herbiers internationaux et des jardins botaniques existent pourtant dans la majorité des grandes îles de Méditerranée - Sardaigne, Sicile, Baléares, Malte, Crète, Chypre. Pourquoi un tel retard ? Tout simplement parce que la biodiversité n’a pas été au centre des préoccupations des majorités qui nous ont précédés à l’Assemblée de Corse.



- Vous avancez d'autres enjeux, notamment touristiques. Quels sont-ils ?

- Aujourd’hui, il y a une demande croissante pour la découverte de la faune et de la flore aussi bien des Corses que des touristes. Les ressources naturelles de la Corse suscitent l’intérêt grandissant des visiteurs extérieurs. Je pense que la création d’expositions interactives sur la faune, les écosystèmes et la géologie permettrait de contribuer au développement du bio-tourisme et du géo-tourisme, c’est-à-dire un tourisme vert et spécialisé dans la découverte de la biologie et de la géologie d’un pays.



- Quel lieu vous semble le plus approprié pour accueillir cette structure ? Quelle serait sa dimension ?

- La ville de Corti semble la plus adaptée pour accueillir une telle structure, en raison de sa proximité géographique avec l’Office de l’Environnement de la Corse et avec l’Université de Corse. La création d’un Muséum d’Histoire naturelle dans le Centre-Corse peut contribuer au développement de l’attractivité touristique du territoire et permettre de compléter l’offre muséographique déjà proposée par le Musée de la Corse. Concernant le dimensionnement, le Conseil Exécutif engagera prochainement des études relatives à la faisabilité technique et financière d’un outil ambitieux et innovant.



- Votre motion a été adoptée. Que va-t-elle devenir maintenant ?

- Cette motion a été adoptée à l’unanimité. Je me félicité que la volonté de créer une structure muséographique d’envergure territoriale soit partagée par l’ensemble des élus de l’Assemblée de Corse. Lors de la session, le Président du Conseil Exécutif, Gilles Simoni, a affirmé son soutien à ce projet visant à la protection et à la valorisation du patrimoine environnemental de l’île. Il s’est également engagé à mener les démarches qui conduiront à la création d’un Muséum d’Histoire naturelle de la Corse dans les prochaines années.



Propos recueillis par Nicole MARI.