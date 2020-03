Julien Paolini : « Notre priorité sera de valoriser le patrimoine foncier et d’améliorer la situation financière de Petrosu »

- Quel bilan tirez-vous de la mandature sortante ?

- Depuis plusieurs années, U Petrosu est une commune peu dynamique en termes de projets et d’investissements structurants. Le bilan de la mandature sortante est donc très largement insuffisant et cela à plusieurs niveaux. Concernant l’eau et de l’assainissement, notre commune a un retard considérable notamment sur le haut : bassins et réseaux en mauvais état, qualité sanitaire de l’eau médiocre, absence de station d’épuration, etc. Au niveau budgétaire, la capacité d’autofinancement a considérablement diminué, passant de 21 000 € en 2014 à un déficit de 26 000 € en 2018. Le compte administratif fait également apparaître un déficit de 106 000 € en investissement. A cela, il faut ajouter un encours de la dette qui a considérablement augmenté, passant de 56 000 € en 2014 à 227 000 € en 2018, soit une augmentation de 171 000 € en cinq ans ! La dotation quinquennale n’a pas été utilisée par la municipalité en place. Une subvention d’environ 120 000 euros avait pourtant été affectée par la Collectivité de Corse à la rénovation de la place de l’église. Le maire n’ayant pas engagé les travaux durant son mandat, la dotation a été définitivement perdue pour notre commune.



- Quelle est, selon vous, la principale problématique à laquelle la commune de Pietrosu est confrontée ?

- En premier lieu, le contexte budgétaire global qui est rendu encore plus difficile avec la suppression de la taxe d’habitation et la réduction permanente des dotations de l’Etat aux collectivités. A cela s’ajoute des problématiques multiples dont trois qui nous apparaissent comme particulièrement prégnantes. Premièrement, la difficulté d’accès à l’eau aussi bien en qualité qu’en quantité, notamment au village souche. Deuxièmement, la vétusté des infrastructures : piscine, groupe scolaire, bar, tennis, école communale. Troisièmement, l’absence de logements communaux.



- Comment comptez-vous y répondre ?

- Concernant la problématique de l’eau, il s’agira de réaliser en urgence les investissements indispensables à la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable de tous les administrés : installation de nouvelles cuves, système automatisée de traitement, etc. Nous nous engageons à clarifier la disparité des modes de gestion entre le bas de la commune, gérée par le syndicat de la plaine et par délégation à Kyrnolia, et le haut de la commune qui connaît des problèmes réguliers d’approvisionnement. Concernant l’attractivité de l’école, nous envisageons la création d’un préau, d’espaces verts, d’un dispositif pour le déjeuner et d’un système de garderie. Nous souhaitons réaliser à proximité de l’école des infrastructures sportives et récréatives à destination des enfants. Casa Pieraggi connait une évolution croissante de sa population et peut ainsi jouer un rôle moteur pour développer le village souche et les hameaux. Concernant le logement, nous comptons créer une dizaine de logements communaux répartis sur l’ensemble du territoire, des logements à usage locatif ou pour des primo-accédants. La réhabilitation de bâti ancien et la mobilisation des espaces communaux seront privilégiées pour favoriser l’installation des jeunes ménages.



- Quel est l'axe fort de votre programme ?

- Les valeurs principales de notre démarche sont la transparence et l’équité. Les grands projets feront l’objet d’une concertation étroite avec la population par l’organisation annuelle de réunions publiques et la création d’un Conseil consultatif composé exclusivement de personnalités extérieures au conseil municipal. Durant les premiers mois du mandat, nous réaliserons un audit financier afin d’identifier les capacités budgétaires réelles de la commune : autofinancement, épargne, dettes et créances, emprunt. Pour pallier les retards structurels - vétusté des réseaux, infrastructures obsolètes, bâtiments délabrés, manque de logements communaux, absence de document d’urbanisme -, nous proposerons un plan d’actions prioritaires qui sera associé à une stratégie pluriannuelle d’investissement. Afin de restaurer un climat de confiance et de dégager une capacité d’autofinancement, nous réaliserons des économies sur les charges générales de fonctionnement (carburant, électricité), et plus particulièrement sur les indemnités des élus. Ainsi, nous nous engageons à réduire le nombre d’adjoints et à ne verser aucune indemnité au maire durant les trois premières années du mandat.