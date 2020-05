Julien Morganti (Un futur pour Bastia) veut "créer les conditions du rassemblement autour d’un projet fédérateur"

Le combat contre le Covid19 reste la priorité et il en va de notre responsabilité individuelle et collective. Cette pandémie aura été un révélateur des comportements humains ; les pires comme les meilleurs. Si la population a participé à un élan de solidarité et respecté les consignes, les institutions nationales et locales n’ont pas su assumer pour rassurer.

Cette crise nous aura tous transformés, c‘est un tsunami économique social et même sociétal. Notre société ne sera plus jamais la même. Elle doit se recentrer sur l’essentiel : l’humain. Nous avons des défis à mener pour l’économie, le climat, les solidarités, la santé, l’éducation et la justice sociale. Il est temps de penser global pour agir local.

A Bastia, le 1ER tour a sanctionné la mairie sortante. L’absence de gestion municipale et la perte de légitimité du maire reflètent un système politique dépassé par les enjeux de demain. Pendant le confinement, Bastia a été totalement abandonné !

Pour notre part nous sommes restés mobilisés à vos côtés dans 3 domaines :

- La solidarité avec l’aide sociale et la confection de masques pour pallier les carences des institutions nationales et locales

- L’éducation pour faire des préconisations et participer à la concertation avec la communauté enseignante

- L’économie pour énoncer un plan de relance massif et spécifique pour la Corse et pour nos commerces de proximité

Nous avons été force de proposition car il nous a semblé évident qu’il fallait agir. La liste Un Futur pour Bastia a créé, le 17 avril une plateforme d’échanges avec le mail lejourdapresensemble@gmail.com pour soumettre au débat public des pistes de réflexion et permettre à tous d’y contribuer.

Il nous faut travailler à élargir le champ du possible pour l’avenir. Cette crise nous oblige à nous réinventer, à créer de nouvelles relations pour bâtir un horizon commun. Pour y arriver ensemble, la rupture, l’audace, l’ambition seront nécessaires. Il nous faudra réapprendre la sobriété, le partage et l’innovation.

Dans ce contexte, cette élection est une nouvelle chance pour Bastia. Le statu quo ou le retour en arrière serait un risque majeur porté à notre ville.

A l’issue du 1er tour, notre liste devient le premier groupe politique de l’opposition et nous oblige, en responsabilité, à créer les conditions du rassemblement autour d’un projet fédérateur. Notre qualification pour le 2nd tour accentue notre crédibilité et votre volonté de changement. Anticiper, concerter et clarifier seront les 3 axes d‘une nouvelle politique.

C’est avec une détermination sans faille, une mobilisation accrue et une ambition encore plus forte que nous serons présents, avec les bastiaises et les bastiais pour reconstruire notre ville.