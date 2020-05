Julien Morganti : "Reprise de l’école ou non ? Les Bastiaises et les Bastiais veulent savoir "

Depuis plusieurs jours, de nombreux bastiais, enseignants, personnels communaux et écoliers s'interrogent sur les modalités retenues par la mairie de Bastia pour une reprise progressive ou non des cours le 11 mai.

Actuellement, chaque commune définie un plan, dans le cadre de ses missions et en concertation avec les représentants des enseignants et des parents d’élèves, pour que chacun, selon ses propres convictions, se positionne, s'organise et prenne une décision.

Le 21 avril dernier, notre groupe politique a formulé, dans un souci de responsabilité, des propositions autour de 3 axes : temps scolaire adapté, aménagement concerté des locaux et protection des adultes et des enfants. Ces 14 préconisations ont vocation à informer, rassurer et lancer la concertation pour prendre la meilleure décision.

Au niveau national, nombreuses sont les communes à avoir, dans un esprit d'anticipation, réalisé des commandes de masques, gels et tests.

A Bastia, il serait préjudiciable d'attendre le dernier moment pour connaitre la position de la municipalité sortante.

Il devient donc urgent de rendre public votre plan auprès de la population et plus particulièrement auprès de la communauté éducative.

Par conséquent, nous sollicitons la tenue d'une réunion exceptionnelle dématérialisée du conseil municipal pour participer à l'élaboration d'un plan le plus adapté à la situation sanitaire du moment.