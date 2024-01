"Juifs fora" : Des tags antisémites découverts à Calvi

Des tags à caractère antisémites sont apparus, dans la nuit du 1er au 2 janvier 2024 sur les panneaux de signalisation et panneaux publicitaires du rond-point de l'aéroport de Calvi . Les inscriptions "Juive fora," "Juive," et "Juive fora FLNC" ont été découvertes tôt le matin, peintes en noir sur divers supports. Profondément choquée par ces actes l'association Terra Eretz Corsica Israël a été la première à rapporter ces faits et témoigner de son indignation : "La Corse, épargnée jusqu’à présent, ne peut voir son image traînée dans la boue." "Ces tags immondes interrogent et ne peuvent être le fait que de quelques individus qui ne peuvent en aucun cas se revendiquer de notre île !" a déclaré l'association.