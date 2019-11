Judo : U 11 et Cadets corses sur le pont à Porto-Vecchio et Clermont-Ferrand

Résultats

Garçons - 50kg Mathias Linder JC2A perdu au 1er tour - 50kg Léo Lanfranchi Ajaccio Judo perdu au 1er tour - 55kg Roch Cianfarani DC Valinco perdu au 2ème tour - 55kg Jeanfranck Rovinalti JC de Peri perdu au 1er tou - 55kg Maxime Marchione Ajaccio Judo perdu au 3ème tour - 60kg Petru Francescu JJC Lucciana perdu au 1er tour - 60kg Kevin Rodriguez AS Pietralba perdu au 2ème tour - 60kg Paul-Antoine Caprioli AS Pietralba perdu au 1er tour - 60kg Ilyas Gaouzi Shin Gi Taï Borgo perdu au 1er tour - 73kg Sébastien Mannu Ajaccio Judo perdu au 2ème tour

Filles - 48kg Mélissa Dieudonné Ajaccio Judo perdu au 3ème tour et au 1er tour de repêchage. - 52kg Claudia Rovinalti JC de Peri perdu au 1er tour - 57kg Lise Camuzet Ajaccio Judo perdu au 3ème tour. - 63kg Vanille Royer Herault AS Pietralba perdu au 1er tour. +70kg Pauline Pascale Ajaccio Judo perdu au 1er tour.

Premier rendez vous de la saison pour les cadets ce tournoi offre un plateau très relevé avec la présence de délégation étrangères. Dans ce contexte difficile les insulaires n'ont pas su tirer leur épingle du jeu avec la majorité des combattants éliminés prématurément notamment chez les garçons .Les filles quant à elles ont été plus performantes à l'image de Mélissa Dieudonné en - 48 Kgs qui n'était pas loin des meilleures dans sa nouvelle catégorie.A l'issue de la compétition les athlètes ont effectué trois jours de stage intensif où plus de 300 judokas ont été sur le tapis du Lundi au Mercredi. Cela constitue une réelle opportunité pour les judokas Corses car cela leur offre une diversité de partenaires et une intensité qui permet de progresser et de prendre confiance en ses possibilités.Les prochains tournois auront lieu à Harnes le 9 Novembre et à Agde les 23 et 24 Novembre. L'ambition sera de monter sur le podium synonyme de points pour la ranking et de statut à affirmer.