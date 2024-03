Judo - Championnats de France Kata : les Porto-Vecchiais ne sortent pas des poules

La délégation de la Cité du Sel composée de quatre binômes était engagée sur trois tableaux quand débutait la compétition par la phase de poules.



Dans la catégorie Seniors Elite, le deux ceintures noires Nicolas Ferracci et Cédric Fargeix ont accroché la 5e place dans leur poule ce qui ne leur permettait pas de passer ce premier "cut".





Du côté des 15-18 ans, scénario identique avec Diogo Lopes-Ferreira associé à Timéo Wielfart et Manon Mahé associée à Emma Perche qui terminaient, en quatrième et cinquième position de leur poule échouant de peu dans l'accession à la finale.



Enfin chez les plus jeunes, Gabriel Baptista -Moreira et Anna Freaud ont, de la même manière, terminé à la quatrième place et n'ont pu aller plus loin dans la compétition.