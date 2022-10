Joyce Jonathan, marraine du Salon du chocolat de Bastia : "ravie de chanter dans un cadre aussi gourmand"

J’ai été fascinée par la beauté de l’île et le contraste entre mer et montagne.

Je suis revenue de nombreuses fois depuis, pour voir ma famille et pour chanter, notamment soutenir le patrimoine corse à travers l’association Eleusis.





- Avez-vous une attache particulière avec la Corse.

- Oui, j’ai rencontré mon amoureux Corse il y a quelques années, nous avons une petite fille et nous venons très régulièrement à Bastia.

Le sens de la famille, le sens du partage, le franc-parler et l’intégrité. La Corse me rappelle mes origines méditerranéennes. Au delà des valeurs humaines : les plages sublimes, Saleccia, l’authenticité et la beauté de la citadelle de Bastia, le village de Canari et sa marine Canelle, le port de Centuri, les pâtes à la langouste ou à la boutargue, la gastronomie toujours aussi riche et goûteuse. Je suis fan de migliacci, de cannellonis au brocciu et du fiadone !