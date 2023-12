Jours fériés 2024 : voici comment poser vos congés pour profiter d'un maximum de vacances

L'année 2024 approche à grands pas, et avec elle, l'anticipation des prochaines vacances. La question qui se pose alors : comment profiter d'un maximum de jours de repos tout en économisant précieusement vos jours de congés ? On vous livre ses conseils pour décupler votre temps libre ! Voici l'astuce pour profiter de 60 jours de vacances, soit l'équivalent de trois mois, en ne sacrifiant que 27 jours de congés payés.

Le lundi de Pâques, le 1er avril, offre une opportunité parfaite. En posant seulement quatre jours de congés du 2 au 5 avril, vous vous offrirez une semaine complète de vacances en fusionnant avec le week-end du 6 et 7 avril.Avec quatre jours fériés en mai, optimisez vos congés. En posant neuf jours de congés payés, vous profiterez de 21 jours d'absence ! Le 1er mai (Fête du Travail), le 8 mai (Victoire de 1945), l'Ascension le 9 mai, et le lundi de Pentecôte le 20 mai, offrent des opportunités idéales pour de longues pauses.En août, concentrez-vous sur l'Assomption. En prenant quatre jours autour du 15 août (le lundi 12, le mardi 13, le mercredi 14, et le vendredi 16), combinés aux week-ends, vous profiterez de neuf jours de vacances.Planifiez votre pause en octobre-novembre en posant quatre jours du 28 au 31 octobre, après le week-end du 26 et 27 octobre. Vous bénéficierez ainsi de neuf jours de repos jusqu'au 3 novembre, grâce à la Toussaint et à l'Armistice 1918.Pour Noël, inutile de prendre une semaine complète. Optez pour seulement quatre jours les 23, 24, 26, et 27 décembre. En alignant cela avec les week-ends du 21-22 et du 28-29, ainsi que le jour férié du 25 décembre, vous enchaînerez neuf jours de détente. Et si vous ajoutez le 30 et 31 décembre, vous pourrez même savourer 12 jours de vacances avant le 1er janvier 2025.