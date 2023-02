Journées mondiales de la jeunesse : la Corse se prépare

Le 28 juillet prochain marque le départ pour une aventure portugaise de 65 jeunes Corses. Accompagnés par des membres du diocèse et des paroisses, les jeunes partiront de Bastia, Ajaccio et Figari en avion et se retrouveront à Marseille. De là, le voyage se poursuivra en bus jusqu'à Braga pour une halte de deux jours avant de passer par Fatima le 1er aout et rejoindre Lisbonne en fin de journée. Le retour en Corse est prévu pour le 7 août et le coût du voyage est estimé à 600 € par jeunes. Une somme qui a pu être largement réduite grâce à l'aide financière du diocèse et des paroisses. " Avec l’accord de l’évêque, il a été décidé de subventionner les JMJ, explique Louis El Rahi. L’évêché s’est engagé et les paroisses seront sollicitées pour aider les jeunes à partir. Nous comptons sur les dons des paroissiens pour aider les jeunes à partir. Une souscription sera lancée afin de récolter les dons mais ceux qui le souhaitent peuvent d’ores et déjà envoyer leurs dons au service comptabilité de l’évêché."

Événement international majeur dédié à la jeunesse chrétienne, les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) auront lieu cette année à Lisbonne, au Portugal, autour du thème « Marie se leva et partit en hâte »Cet événement qui réunit à chaque édition plusieurs millions de jeunes venus des quatre coins de la planète se dérouleront en deux temps. Dans un premier temps auront lieu les journées en diocèse, suivis par un rassemblement avec tous les jeunes du monde, à Lisbonne. Les différentes groupes de jeunes se rendront dans les dix-sept diocèses du Portugal, en métropole et dans les îles avec pour objectif de découvrir une nouvelle culture, d’échanger avec les habitants du pays d’accueil, de profiter de l’hospitalité des familles. "En ce qui concerne le diocèse d'Ajaccio, on ira dans le diocèse de Braga afin de rencontrer les Portugais, discuter avec eux de leur foi et de leur vie. On va marcher sur les traces de Sainte Jeanne de Portugal et se rendre au sanctuaire de Fatima", précise le père Louis El Rahi, en charge de l'organisation de cet événement pour le diocèse de Corse.La semaine suivante, du 1er au 6 août, s’ouvriront les JMJ à proprement parler. Tous les jeunes se rassembleront à Lisbonne pour plusieurs jours de festivités, le festival de la jeunesse, la venue du pape François ainsi que des temps de catéchèses et de célébration.détaille le père El Rahi.Les jeunes âgés entre 17 et 35 ans désireux de s’inscrire peuvent tout d’abord passer par lequi prévoit d’emmener 65 jeunes "Notre capacité maximale est de 65 jeunes. Actuellement nous avons une vingtaine d’inscrits." détaille l'organisateur.Pour les inscriptions et les informations sur les JMJ, contactez le père El Rahi par téléphone 06 67 18 33 10 ou par mail louis.rahi@gmail.com