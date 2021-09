Journées Européennes du Patrimoine au format XXL à Bastia

Ces journées débuteront dès ce vendredi à 17 heures à la Bibliothèque patrimoniale Tommaso Prelà par une conférence de l’artiste peintre et auteure Isabelle Manzi intitulée «Motimagines, les mots et les images jouent la comédie». Succédera au même endroit « Dante-Symphonie » du musicologue Georges De Zerbi.Samedi et dimanche, le programme est très étoffé. «Nous proposons au public 46 rendez-vous gratuits en 48h ! » souligne Philippe Peretti, adjoint au maire de Bastia, délégué au patrimoine. «Le musée de Bastia sera bien sûr le site stratégique mais les animations se dérouleront bien au-delà de celui-ci. Moment phare par exemple, la reconstitution historique de la compagnie d’armes Flos Duellatorum qui mettra en scène le Reggimento Vincenti, une troupe corse au service de la république de Gênes, qui luttait contre le banditisme en Ligurie. Un nouveau lieu aussi avec une randonnée guidée sur les crêtes qui dominent la ville ou encore le port avec des guidages liés à la pêche».«Notre ambition était d’impliquer tout le monde » explique Caroline Michel, directrice du service du patrimoine de la ville. «Nous voulons faire de ces journées une véritable fête, que les gens s’amusent, prennent du plaisir, reprennent possession de leur ville sans oublier le coté ludique pour les enfants avec par exemple toutes sortes d'ateliers comme le tir à l'arc et à l'arbalète, l'escrime médiévale, la confection de chandelles en cire, les jeux d'antan ». Au programme toutes sortes d’activités donc : visites, expositions, conférences, ateliers, spectacles... «On a décidé de mêler patrimoine, art, numérique et nouvelles technologies » ajoute C.Michel. «Ce programme est très éclectique afin de pouvoir toucher tout le monde » enchaine Jean-Toussaint Bartoli, assistant médiation patrimoniale. «Concernant les visites par exemple, il y en aura des généralistes et d’autres par thèmes comme le port ou la résistance». Coté musique un bel hommage sera rendu par Emmanuelle Mariini au compositeur Henri Tomasi. Assurément ce week-end, Bastia fêtera non seulement le sport mais aussi, et de belles façons, son patrimoine.En raison des règles sanitaires en vigueur, le port du masque sera obligatoire et le pass sanitaire demandé dans certains lieux clos.