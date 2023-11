Journée mondiale du diabète : près de 21 000 cas en Corse

« Lorsque j’ai créé l’association il y a une dizaine d’années, environ 10 000 personnes étaient diabétiques en Corse, aujourd’hui ce chiffre grimpe à 20 890 » lance Rose-Marie Pasqualaggi, présidente de l'Association des Diabétiques de Corse. Le nombre de cas de diabète, qui correspond à un excès durable de la concentration de glucose dans le sang, a doublé en dix ans avec une situation assez préoccupante dans l’île où le taux de prévalence est de 6,50%, soit supérieur à la prévalence nationale qui est elle de 6,13%. En France, c’est environ un million de cas supplémentaires sur la même période.



Le diabète de type 2 touche environ 90% de la population française. Ses facteurs sont généralement le surpoids, la sédentarité, une alimentation déséquilibrée, mais également une prédisposition génétique. Les cas augmentent considérablement chaque année. Le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune, connaît lui aussi une augmentation de cas. D’après Santé publique France, le nombre de malades de diabète de type 1 augmente de 4% par an depuis 20 ans. Ce qui est plus inquiétant c’est que les patients de moins de cinq ans ont triplé en 15 ans. « Il y a de plus en plus de patients dont le diabète est détecté au bout de quelques mois de vie seulement, avant que les plus jeunes avaient aux alentours de 7 ans » explique Rose-Marie Pasqualaggi. Il y aurait à peu près 800 000 personnes qui ont un diabète de type 2 en France et qui l’ignorent. « Les facteurs pouvant expliquer l’augmentation des cas pour le diabète de type 2 sont liés à nos modes de vie, à la malbouffe et l’industrie agroalimentaire qui fait qu’il y a du sucre dans de nombreux produits. Ils sont ultras transformés et nocifs pour notre santé, pas uniquement pour le diabète, prévient la présidente de l’association. On essaye de faire passer le message qu’il faut manger sain, équilibré, qu’il faut bouger un maximum pour être acteur de sa santé ». Pour les diabétiques de type 1, les facteurs génétiques et environnementaux, la moins bonne qualité de l’alimentation et les perturbateurs endocriniens peuvent entraîner des dysfonctionnements sur le corps et le pancréas.



Apprendre à gérer la maladie

Chaque année, l’association organise une semaine de prévention et de sensibilisation en juin ainsi qu’un salon à l’approche de la date du 14 novembre. Des dépistages sont ainsi organisés et révèlent plusieurs cas.



« Une personne de diabète de type 2 peut agir sur son diabète. Avec une reprise en main de son hygiène de vie, avec une perte de poids, une activité physique, ces personnes peuvent agir sur leur traitement et parfois mettre en sommeil la maladie. Il existe des personnes dites prédiabétiques, une personne diabétique a 1,26 gramme de sucre par litre de sang, un prédiabétique l’est à partir de 1,08. Ces prédiabétiques peuvent, avec une amélioration de l’hygiène de vie, reculer l’échéance du diabète de plusieurs années voire même parfois l’éviter » explique Rose-Marie Pasqualaggi dont l’association permet d’échanger, de faire part de l’expérience de diabétiques et d’accompagner les parents d’enfants diagnostiqués ou les diabétiques de types 2 lors de la découverte. « Nous les aidons dans leur éducation thérapeutique qui va leur apprendre à gérer la maladie ».