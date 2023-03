Journée mondiale de l’eau : L’OEHC a organisé une action de sensibilisation à l’école Joseph Pietri de Portivechju

Apprendre en s’amusant

Le CPIE Centre Corse A Rinascita, qui met en place les outils et l’animation autour de thématiques pédagogiques, a, donc, imaginé un labo récréatif autour des pouvoirs de l’eau ! « Aujourd’hui, la thématique était la biodiversité des cours d’eau. Nous avons créé des outils spécifiques sur la biodiversité, sur les barrages avec la captation de l’eau, des ateliers sur les économies d’eau et la consommation domestique », indique Audrey Valette, coordinatrice du pôle de CSTI A Rinascita. « A travers ces outils, ces animations, ces jeux, les enfants s’imprègnent beaucoup de ces thématiques, découvrent des choses dont ils n’avaient pas forcément conscience et qui les marquent. Ils retiennent l’essentiel des informations que nous essayons de leur transmettre ». Les élèves de la classe CM1 de l’école Joseph Pietri sont, donc, partis à la découverte des supers pouvoirs d’Acqua, la petite goutte d’eau, afin de déchiffrer son grand secret à travers de multiples expériences scientifiques ludiques et originales. « L’après-midi a été consacré à des ateliers scientifiques, des petites expériences pour découvrir les pouvoirs de l’eau, sa capillarité, sa tension superficielle. Les enfants ont pu manipuler une maquette qui représente le cycle de l’eau et ses différents états. On a proposé une expérience de mélange de poivre et d’eau pour illustrer la tension superficielle et des expériences d’électricité statique sur différents petits matériaux, comme un trombone, pour découvrir tous les pouvoirs de l’eau », poursuit-elle. Les élèves ont mené les expériences du labo récréatif et participé aux ateliers de l’Observatoire local de la Biodiversité sur les espèces piscicoles et à des jeux sur la préservation et la conservation de la ressource. « Notre but est de leur apporter des connaissances, de leur faire découvrir la biodiversité, les milieux, ce qui se fait sur leur territoire pour s’approprier leur territoire et, suite à cela, bien sûr, d’adapter leur comportement face au changement climatique, à la conservation des espèces, à la préservation de l’environnement. L’enjeu est avant tout la découverte et l’apprentissage de connaissances pour pouvoir aboutir à des comportements qui deviendront naturels de par l’intérêt que les enfants porteront à ces milieux ».



Une journée parfaite

Apprendre en s’amusant, les enfants ont apprécié. Une journée que leur enseignante, Dominique Albertini, a jugé parfaite : « Le développement durable est au programme, les économies d’énergie aussi et bien sûr la gestion de l’eau et surtout son importance. Cette journée s’y inscrivait parfaitement, c’est un réinvestissement par rapport à tout le travail que nous avons déjà fait et les connaissances acquises en amont. C’était vraiment parfait, de par la qualité des activités proposées par des spécialistes et par l’approche très ludique avec des ateliers à la portée des enfants pour expérimenter ». Les enfants se sont montrés extrêmement intéressés par le sujet et se sont avérés très participatifs. « Quand je leur ai dit qu’on allait travailler sur la journée mondiale de l’eau, ils étaient ravis parce que c’est un sujet qui les préoccupe. Ils sont très investis dans des situations. Par exemple, comment faire des économies d’eau à la maison. Ce sont des ambassadeurs auprès de leur famille. C’est très important. C’est aussi cela le rôle de l’école ». Les élèves devront ensuite établir un résumé de cette journée et de tout ce qu’ils ont appris pour en garder une trace écrite dans leur cahier. « C’est une consolidation parce que le sujet est vraiment pluridisciplinaire. Je vais travailler le thème du développement durable et de l’eau au niveau du français, des maths… c’est très porteur comme sujet. Les enfants y sont sensibilisés parce qu’ils s’intéressent à l’actualité, ils sont au courant des problèmes d’eau, des périodes de sécheresse, du changement climatique. Ce sont des sujets importants pour eux, au-delà du programme scolaire. Cela fait aussi partie de la politique de l’école de s’intéresser aux problèmes de la gestion de l’eau ». L’OEHC poursuivra sur sa lancée avec une campagne de communication qui s’adressera cette fois à tous les publics - particuliers, socioprofessionnels, agriculteurs, collectivités... – et ce, juste avant la saison estivale.



N.M.