Journée internationale des droits des femmes : en Balagne les métiers s’accordent au féminin

La liberté et l’égalité des femmes passe, on le sait par son indépendance financière. En Balagne 58 % des demandeurs d’emploi sont des femmes. C'est à partir de ce constat que Pôle Emploi et Entr’aide et loisirs ont décidé d'organiser la journée du 8 mars à Lisula.

"Il y a un gros souci pour l’emploi des jeunes et des moins jeunes en Balagne, cette rencontre, des femmes au coeur de l’emploi, est l’occasion de présenter, aux femmes, les secteurs qui recrutent aujourd’hui. Nous sommes très contentes d’avoir organisé cet événement avec Pôle Emploi, tout le monde a été au top et il y a eu beaucoup d’émotion tout au long de cette journée" lance Patricia Maestracci, présidente de l’association Entr’Aide et Loisir.



Ainsi, dès l’ouverture du bureau et tout au long de la journée, acteurs et invités ont afflué dans les locaux de Lisula pour participer aux différents ateliers organisés. Entretiens individuels entre les recruteurs et les femmes présentes, inscrites à Pôle Emploi ou non, et présentations générales de quelques secteurs comme la gendarmerie ou la Marine. "C’est un premier partenariat qui associe la journée de la femme et l’emploi pour celles-ci, emplois qui aujourd’hui ne doivent plus être cloisonnés entre homme ou femme." explique Patricia Petreto Olivieri, chargée de communication Pôle Emploi.



Échanger, informer, faire découvrir et surtout embaucher des femmes dans des secteurs qui ne touchent plus uniquement un public masculin. "Tous les secteurs d’activités sont en difficulté ou sous tension aujourd’hui. Il y a besoin de main-d’œuvre et les femmes représentent elles aussi de la main-d’œuvre. Le débroussaillage, l’élagage ou conducteur de bus, c’est le bon moment pour que les employeurs réfléchissent différemment à leurs recrutements et soient prêts à recruter des femmes" précise Christelle Savelli, directrice de Pôle Emploi de Lisula.

Une belle journée sous le signe de l’emploi, organisée par des femmes, pour les femmes. "Dans le cadre de réunions de luttes contre les violences faites aux femmes, Patricia Maestracci m’avait dit qu’elle organisait avec son association, des actions pour le 8 mars, elle m’a demandé si Pôle Emploi pouvait contribuer à une de leur action. De mon côté, je devais organiser une action sur l’emploi, j’ai pensé que l’on pouvait organiser une action commune le 8 mars en axant sur la thématique de l’emploi des femmes", ajoute-t-elle.





" Aujourd’hui on pourrait dire que ni les compétences, ni les envies ni les talents n’ont de sexe. Nous sommes toujours dans une société où il y a beaucoup d’inégalités et où les stéréotypes de genres sont encore très prégnants. Les femmes encore aujourd’hui ont encore autours d’elles des indications négatives concernant certains métiers, ce qui existe aussi pour les hommes. Aujourd’hui, l’objectif final est la mixité professionnelle "



Dominique Nadaud

délégué départementales aux droits des femmes et à l’égalité





Une entraide féminine bien présente ce jour à Pôle-Emploi avec en prime l’opportunité d’aider chacune d’entre elles à se sortir de situations difficiles. "Des métiers proposés, mais surtout le cursus à suivre et les formations qui vont avec, pour entrer dans la vie active ou pourquoi pas changer de voie".





"Osez tous les métiers !"

En début d’après-midi, durant la présentation des métiers de la gendarmerie, de l’armée de terre ou de la marine, on pouvait noter la présence du préfet de Haute-Corse, Michel Prosic et du sous-préfet de Calvi, Yoann Toubhans. "On se rend compte aujourd’hui que la discrimination existe encore sur les lieux de travail entre hommes et femmes. […] Des métiers de la fonction publique ont été présentés aujourd’hui. Et la force de la fonction publique c’est de proposer des métiers très diversifiés où il n’y a pas de discrimination. Depuis environ 6 ans, il y a une féminisation importante, notamment dans le secteur de la gendarmerie, ou de la police. Les hommes et les femmes peuvent réaliser de la même manière un métier, ils l’exerceront simplement de manière complémentaire. Alors, osez tous les métiers ! " affirme Michel Prosic.



Au terme de cette journée, quelques propositions d’emploi auront été concrétisées.