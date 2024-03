Journée dédiée à la santé et au bien-être des femmes à Lisula : une première édition réussie

À l'occasion de la Journée Internationale des Droits de la Femme, le CPTS de Lisula, en partenariat avec la maison médicale locale, a brillamment orchestré une journée consacrée à la santé et au bien-être des femmes.L'événement a été marqué par la présence de plusieurs spécialistes de la santé, offrant des consultations individuelles aux femmes présentes. "Les femmes ont vraiment apprécié cette journée. Certaines sont venues accompagnées de leurs filles, d'autres en couple." explique le docteur Dominique Simeon, présidente de la communauté professionnelle territoriale de santé de Balagne.Tout au long de cette journée mémorable, les visiteuses ont eu l'opportunité précieuse de rencontrer divers experts de la santé. Leur retour ne fut que positif, comme l'exprime le Dr Simeoni : "Nous n’avons eu que des retours positifs. La conférence sur l’endométriose a attiré beaucoup de monde et le fait de pouvoir faire des prises en charge par tous les professionnels, en un même endroit, c’était très pratique pour tout le monde."Cet événement a touché le cœur même de sa cible : la santé féminine. Il a permis de briser les tabous et de démystifier certains aspects souvent entourés de préjugés. Caroline Le Hir, sage-femme coordinatrice du parcours endométriose, souligne l'importance de cette journée : "L’endométriose est devenue une priorité nationale. Les plans nationaux découlent sur les plans régionaux et nous avons développé un dispositif 'expert régional'.Les femmes présentes ont également bénéficié d'entretiens de diététique avec Aline Graziani, diététicienne nutritionniste, qui a offert des conseils précieux sur divers aspects de la santé liés à l'alimentation. En plus des soins médicaux, des moments de bien-être ont été offerts par Su, socio-esthéticienne, dans un espace de "Pause Douce Heure", une initiative chaleureusement accueillie par les participantes. "Jeunes ou moins jeunes, certaines ne prennent jamais de temps pour elles. Que ce soit pour des soins médicaux ou de bien être. Durant l’attente entre 2 spécialistes, j’ai proposé à une patiente, une dame qui n’avait pas forcément l’habitude de prendre soin d’elle, de prendre un moment avec la Pause Douce Heure avec Su, qui est socio-esthéticienne. Elle était tellement émue!" continue le docteur.



Pour Lysa Fournier et Emma Rochaud, psychologues investies dans cette journée, il est primordial de démystifier l'accès aux soins psychologiques : "Les psychologues sont destinés à tout le monde, selon les moments de la vie, selon les événements."

Cette première édition, couronnée de succès, laisse présager une série d'événements futurs dédiés à la santé de la femme. Une initiative louable, un pas de plus vers une société plus inclusive et consciente de la santé féminine.