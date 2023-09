Journée de mobilisation au collège de Lucciana

Le personnel des agents techniques territoriaux de l'enseignement (ATTEE) du collège de Lucciana a entamé une grève illimitée le 21 septembre 2023, suite au dépôt d'un préavis le 12 septembre dernier. La principale revendication du personnel concerne le manque de ressources nécessaires pour garantir l'entretien et le bon fonctionnement du collège. "Le collège de Lucciana compte actuellement 12 agents ATTEE, dont seulement 5 sont affectés à l'entretien de l'ensemble des salles de classe, des couloirs, des bureaux, des halls et des escaliers. Les 4 autres sont répartis entre le service de cuisine, la loge, les espaces verts et la maintenance électrique. De plus, un agent chef est chargé de diverses réparations." indique le Syndicat des Travailleurs Corses (STC) dans un communiqué dénonçant le refus de la collectivité de Corse de pourvoir un poste supplémentaire "malgré la demande insistante du personnel."



Selon le syndicat, cette situation a eu pour conséquence directe "que depuis la rentrée, une partie du bâtiment D et toute la section Ulis ne sont plus entretenues. Chaque agent ATTEE se voit confier en moyenne une dizaine de salles à nettoyer chaque jour, ce qui rend impossible la réalisation de cette tâche sans nuire aux élèves et aux enseignants."



Le STC souligne également un défi majeur concernant le service de restauration. "Il manque un agent pour assurer le nettoyage des tables entre chaque groupe d'élèves, le lavage des carafes, la gestion des couverts et des verres, ainsi que le nettoyage final du réfectoire. Cette situation devient de plus en plus problématique avec l'augmentation du nombre de demi-pensionnaires, qui atteint près de 100 élèves de plus que l'année précédente."



Le personnel ATTEE du collège de Lucciana demande donc des conditions de travail décentes et un environnement sûr et propre pour les élèves. Ils réclament le renfort d'un agent supplémentaire, que ce soit par le biais d'un contrat à durée déterminée ou par la création d'un poste permanent. Les agents mettent en avant la croissance constante de la population des communes de Lucciana et Borgo, soulignant que le personnel actuel est déjà à bout de souffle en essayant de fournir un service de qualité à l'ensemble de la communauté scolaire. Le personnel ATTEE du collège de Lucciana"reste déterminé dans sa lutte pour de meilleures conditions de travail." "Aujourd'hui les élèves ont été accueillis même si la cantine était fermée," indique Mathieu Poli du STC mais si "nos demandes ne sont pas entendues par la CdC le personnel technique est prêts à durcir le mouvement en allant jusqu'au blocage du collège."