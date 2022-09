Journée Portes Ouvertes des tiers-lieu de Corse : beau succès pour la 1ère bourse aux vélos

Dans l’idée de cristalliser et dynamiser les initiatives, le tiers-lieu «Palazzu Naziunale» de l’université de Corse avait répondu à un appel à projets lancé par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires appelée «fabrique de territoire». Cette candidature s’était réalisée en consortium avec 3 acteurs : le tiers-lieu de l’association OPRA, le projet «la place» lancé par l’AFPA Corse et le FabLab du centre du sport et de la jeunesse de Corse.« Nos objectifs communs sont de porter les valeurs et le développement de nos lieux et de ceux à venir » indique Bernard Cesari, coordonnateur de Da Locu. « Les tiers-lieux sont des espaces physiques pour faire ensemble coworking, Fab Lab, recyclerie, microfolie, atelier partagé, garage solidaire … Chaque Tiers-lieu possède sa spécificité, son fonctionnement, son mode de financement, sa communauté. Mais points communs : tous permettent des rencontres informelles, des interactions sociales, favorisent la créativité et les projets collectifs. Dans les tiers lieux, on crée, on forme, on apprend, on fait ensemble, on fabrique, on participe, on crée du lien social »Dans le cadre de ces Journées Portes Ouvertes tiers-lieux, « Dà Locu », avait programmé plusieurs animations ce samedi à Ajaccio, Bastia, Corte, Porto Vecchio, Montegrosso, Sarrola, Volpajola, Vico… A Bastia, outre l’association Alpha (Lupino) et la Fabrique à projets AVVIA (Cours Favale), au Centre Social François Marchetti de Paese Novu, l’association OPRA avait initié plusieurs ateliers.« Opra existe depuis de nombreuses années et a pris un bel essor » souligne sa présidente Angèle Liegault. « Nous sommes une association humanitaire, d'entraide, sociale, d’accompagnement de la jeunesse, implantée au cœur des quartiers sud de Bastia, à Paese Novu ». Comme tous les ans à cette époque, l'association OPRA organisait sa journée Portes Ouvertes afin de faire découvrir toute son offre de services avec l’ensemble de ses partenaires.« On peut définir notre action en 3 axes » précise Françoise Huguet, directrice d’OPRA. « Un axe d’insertion professionnelle avec notamment une auto-école solidaire, une plateforme mobilité, des ateliers de langues, un accompagnement au crédit personnel etc. Ensuite on a un axe de lien social avec de multiples activités loisirs : couture, peinture, fab lab, vélo école... Enfin un axe en direction de la jeunesse, à partir de 6 ans, avec des ateliers du soir, un accompagnement scolaire, d’aide aux devoirs. Aux ados nous proposons des voyages, des sorties. Avec eux on nourrit d’ailleurs un gros projet de voyage humanitaire ».Outre les stands des divers partenaires, Leia, Emaho, Bastia Cultura, CCAS, ABC Danse, Association Adrien Lippini, Syvadec, ludothèque, In Sè… la journée s’est aussi articulée sur un défilé de mode avec une collection « spéciale fabrication Recyclerie », des ateliers découvertes aux outils de fabrication numérique à la recyclerie et du théâtre avec Noël Casale (Théâtre du Commun).Partenaire d’OPRA pour des activités vélo, l’association « Adrien Lippini – Un vélo, une vie » organisait dans le cadre de cette journée Portes Ouvertes, une « Bourse » aux Vélos et aux accessoires : vélos et accéssoires, vêtements, gourdes, petit outillage…. De l’inédit en Corse et un énorme succès pour cette première ! « Je crois en effet que ça ne s’est jamais fait en Corse » souligne Françoise Lippini, présidente de l’association. « Elle va permettre d’ouvrir un nouveau champ des possibles pour un vélo solidaire. Depuis plus de 15 jours, on a pu recycler du matériel, récupérer des vêtements. Cela va permettre à des familles l'acquisition de matériel, permettre le vélo pour tous. Le but est en effet de permettre à une population précaire de pouvoir accéder à l'achat d'un vélo ou d'équipements pour eux ou leurs enfants». L’association qui milite pour le partage de la route intervient régulièrement dans les établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes. Elle possède une Ecole de Vélo et un atelier de réparation. Lors de la Fête du Sport à Bastia, les 17 et 18 septembre prochains, elle proposera des balades sur les pistes cyclables de la ville.Dà Locu, réseau régional des tiers-lieux de CorseAssociation Opra - Coworking la Chapelle - Ancien couvent des Capanelles - 4 route de Ville di Pietrabugno 20200 Bastia