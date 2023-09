Josepha Giacometti-Piredda n'assistera pas au "monologue" d'Emmanuel Macron

Dans son communiqué Corsica Libera déplier que "en l’absence de toute possibilité d’échanges et de prise de parole, les élus de l’Assemblée de Corse sont convoqués dans leur propre hémicycle, ce matin, afin d’assister au rang de simples spectateurs à un discours du Président de la République française."

Corsica Libera dénonce également les annonces précédant ce discours, émanant directement de l'Élysée, qui confirment les "lignes rouges" excluant des revendications fondamentales pour le peuple corse, telles que la reconnaissance du peuple corse, le statut de co-officialité de la langue corse, le statut de résident, et la corsisation des emplois. Selon le parti, "Paris considère que ces revendications se situent en dehors de son "cadre républicain", et limite les pouvoirs potentiels de la Corse à une simple décentralisation."

Corsica Libera estime que cette position, déjà "affirmée depuis le début des discussions de Beauvau et soutenue par la majorité territoriale actuelle ainsi que la plupart des forces politiques corses, condamne toute possibilité de résolution politique." Pour le mouvement, ces éléments ne reflètent en rien une volonté de s'engager vers une véritable solution politique. Par conséquent, Josepha Giacometti-Piredda ne prendra pas part à l'allocution du président Macron