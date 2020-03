Joseph Pucci : « Notre projet est de poursuivre le travail au service de la population de Vighjaneddu »

- Pourquoi avez-vous décidé de vous représenter ?

- Ce premier mandat nous a permis de travailler sur de gros projets structurants, notamment la Pépinière/hôtel d’entreprises, la construction d’une nouvelle école - avec acquisition d’un terrain limitrophe à la mairie -, la 2ème tranche de la route de Bocca di Foci - qui permettra de sécuriser l’accès à de nombreuses habitations - et la création de logements communaux. Après de longues années d’instruction, ces projets, importants pour le développement de Vighjaneddu, débuteront tous cette année avec le début du terrassement de la pépinière prévu fin mars. Nous avons à cœur de suivre ces chantiers et de les faire vivre, comme nous avons à cœur de poursuivre le travail permettant de tisser un lien entre Vighjaneddu village et les quartiers et lotissements qui se sont développés ces dernières décennies, parfois de manière anarchique, et qui ont besoin de l’intervention de la municipalité pour régulariser des situations difficiles en matière de voirie, de réseaux et d’urbanisation. L’équipe élue en 2014 et le personnel communal ont été à l’écoute de tous et disponibles, il en sera de même pour les 6 prochaines années, si la population nous accorde sa confiance. A titre personnel, il y a plus d’1 an, j’avais annoncé à mes colistiers et à la population que, sauf empêchement, je solliciterai un nouveau mandat pour achever le travail commencé.



- Sous quelle étiquette ?

- Une élection municipale, c’est avant tout une femme ou un homme, une équipe et un programme. Peu importe les étiquettes ! Ce qui doit nous réunir et nous porter, c’est le projet et l’intérêt général. La seule condition est que les convictions individuelles puissent se retrouver dans ce projet commun. Oui, je suis conseiller territorial au sein de la majorité actuelle et membre du PNC, mais notre liste est constituée de gens venant de tous les horizons, certains sont engagés politiquement, la plupart ne font pas de politique militante, mais se reconnaissent dans le projet et la philosophie générale de la liste « Pa’ Vighjaneddu – Pour Viggianello ».



- Est-ce une liste renouvelée par rapport à 2014 ? Quels sont vos soutiens ?

- Oui. Plusieurs de nos colistiers ont exprimé le désir de ne plus se représenter pour des raisons personnelles ou par manque de disponibilité, tout en nous apportant publiquement leur soutien. Je tiens à les saluer pour le travail accompli ensemble. Il y a donc 7 entrants dont de nombreux jeunes, chacun apportant son enthousiasme, sa compétence et son expérience. J’en profite pour les remercier de nous avoir rejoints et pour leur engagement dans la campagne électorale. Nous sommes portés par le soutien de nos familles, de nos proches et j’en suis convaincu de la majorité de la population de Vighjaneddu car nous leur tenons un langage de vérité, même si parfois ce n’est pas exactement ce qu’ils espèrent entendre. C’est fort de ce soutien que nous nous présentons devant les électeurs.



- Quel bilan tirez vous de votre action ?

- C’est un exercice difficile de juger notre bilan, ce sera à la population de le faire. Ce qui nous semble le plus important est d’avoir tenu la quasi-totalité de nos engagements de 2014 et même d’être aller au-delà dans certains domaines. Un regret toutefois, le retard pris dans la construction de logements communaux en raison de l’obligation de réviser la carte communale datant de 2005 qui n’est plus opposable aujourd’hui. Nous avons réalisé environ 5 millions € d’investissements sans augmentation des impôts locaux et ce, dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat. Tout cela, grâce à un long et fastidieux travail administratif mené par l’équipe et les agents municipaux pour obtenir 80 % de subventions, ce qui démontre le sérieux de notre action et la confiance de nos partenaires institutionnels (Etat, CDC, Europe). En 2014, nous nous sommes fixés l’objectif de préserver un équilibre entre développement et maintien du lien social et identité du village. C’est surement notre plus grand défi ! Malgré de nombreuses réussites, il reste beaucoup de travail pour faire en sorte que chacun trouve sa place dans notre communauté villageoise. Nous avons édité un document exhaustif de notre bilan et de notre programme pour la prochaine mandature.