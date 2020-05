Joseph Mattei et son équipe pour une nouvelle mandature à Monticello

Afin de respecter au mieux les règles de distanciation et les mesures sanitaires mises en place par le Gouvernement, ce n'est pas à la Casa Cumuna qu'à eu lieu samedi l'installation du conseil municipal mais dans la salle des fêtes beaucoup plus spacieuse pour accueillir la nouvelle équipe en place.Rappelons que la liste d'Union pour Monticello-Uniti pè Monticellu, composée de 19 membres, seule en lice, a été élue avec un taux de participation de 52,49% contre 72,99% en 2014.Comme chacun l'aura compris la pandémie du Coronavirus qui arrivait à grande vitesse, explique cette différence de pourcentage.Joseph Mattei, Marie-Dominique Giocanti, Charles Cubadda, Ingrid Bastianelli, René Savelli, Sylvie Romani, Christian Bandini, Patricia Emmanuelli, Jean Payen, Betty Le Bras-Petrignani, Gilbert Densari, Marie-Madeleine Martini, Patrick Danesi, Noelie Marchetti, Louis Franceschini, Corinne Martelli, François Fondacci, Patricia Guintini, Yoann Petrignani.Samedi matin donc, tous se retrouvaient pour cette installation.C'est sans la moindre surprise, et à l'unanimité des voix ,que Joseph Mattei était à nouveau élu maire.Il aura comme adjoints, dans l'ordre Charles Cubadda, Betty Le Bras-Petrignani, Christian Bandini,Ceint de son écharpe tricolore, Joseph Mattei remerciait toutes "les électrices et les électeurs qui une fois encore nous ont témoigné leur confiance et ce dans le contexte difficile que l'on sait. Un grand merci à l'équipe sortante pour son investissement à mes côtés pour cette mandature qui vient de s'écouler. Une grande majorité d'entre eux a décidé de poursuivre avec cette mandature qui s'ouvre. Je profite de l'occasion pour saluer les nouveaux rentrants: Sylvie Romani, Patrick Danesi, Patricia Giuntini, et Yoann Petrignani.C'est avec une profonde émotion mais aussi avec une grande fierté que je reçois cette marque de confiance que vous venez de m'accorder en me portant à nouveau à cette fonction de Maire. Ensemble nous avons de belles choses à réaliser pour le bien-être de la population et l'avenir de notre commune. Merci encore".