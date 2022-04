José Bové : « Les Verts ont toujours été clairs sur l’autonomie »

Et de retracer l’histoire, souvent commune, des mouvements nationalistes corses et écologistes. « En 1976, quand on luttait dans le Larzac contre l’extension du camp militaire, Max Simeoni est venu, et, depuis, les choses ne se sont jamais séparées », se souvient José Bové. C’est d’ailleurs sous la bannière des Verts que le frère d’Edmond Simeoni entrera au Parlement européen en 1989. Cette proximité de longue date, José Bové la revendique. « Cela fait partie de la culture des Verts de lutter contre la logique jacobine de l’État français », explique t-il.



​« Ce qui s’inscrit dans la durée a toujours une signification forte », renchérit le député européen François Alfonsi. C’est pourquoi tous deux appellent à voter pour Yannick Jadot pour ce premier tour de l’élection présidentielle, tout comme Anne-Marie Luciani, troisième de la liste « Ecologia Sulidaria » aux dernières élections territoriales et Fabiana Giovannini, ancienne présidente de l’Office Public de l’Habitat de Haute-Corse. « C’est un candidat qui a des prises de positions importantes par rapport à la Corse et en faveur du climat qui est une question majeure », résume François Alfonsi.