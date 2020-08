John Filippi sur le podium au Castellet !

Première course de la saison et premier podium pour John Filippi au Castellet !

Pilote le plus rapide en qualifications et en course il réalise un week-end solide pour la première manche du championnat TCR Europe 2020.

Pour sa première apparition avec la Hyundai I30N TCR de l’équipe Target compétition, John Filippi s’est très vite adapté a sa nouvelle voiture et sa nouvelle équipe. Progressant à la fois dans son approche et dans sa conduite tout au long du week-end, le pilote de 25 ans n’a cessé d’être performant et est désormais installé à la cinquième place du championnat pilote.





« Avec l’équipe nous avons travaillé sur plusieurs réglages pour trouver un bon compromis sur ce circuit, car il était difficile de progresser dans un secteur sans compromettre la performance dans un autre. Nous avons tout mis bout a bout pour la qualification , la performance était la et je me sentais vraiment à l’aise avec la balance de ma voiture, j’ai alors attaqué et mon tour en Q2 était vraiment à la limite de ce que je pouvais faire." explique John Filippi.

" Décrocher la pole est une belle récompense mais aussi une surprise car je m'attendais à mieux des autres voitures. Je suis vraiment content de la vitesse que nous avons, en général, affiché tout le long du week-end mais je me suis mal récompensé sur les courses. Je perds ma première place en course une pour la troisième au départ et en course deux en partant dixième mais ne récupérant que la septième place malgré le meilleur temps en course.Toutefois je reste satisfait des résultats et je suis confiant pour la suite du championnat ».



Une dynamique positive que John compte bien conserver tout au long de la saison après cette longue période sans compétition.

La prochaine manche du championnat se déroulera sur le circuit de Zolder pour la première des deux manches belges de la saison du 11 au 13 septembre.