Jobs d’été : le bon plan pour les patrons corses ?

En Corse, où le tourisme estival constitue 40 % du PIB, le travail saisonnier est particulièrement répandu. En 2019, on recensait d’ailleurs 30 000 saisonniers sur l’île, soit 20 % de l’emploi salarié annuel hors agriculture… Des chiffres six fois plus élevés qu’au niveau national, qui mettent en lumière l’opportunité offerte aux jeunes locaux en quête d’un job d’été. Pourtant, du côté des patrons, ce n’est pas forcément le choix privilégié. Car si l’emploi d’un jeune, potentiellement mineur, comporte des avantages économiques, ces derniers s’accompagnent également d’une série de contraintes.



À Bastia, selon les commerces, les politiques divergent. Au restaurant l’Impérial, sur la place Saint-Nicolas, on assure « éviter de prendre des jeunes qui sortent du lycée, non pas à cause de leur âge, mais de leur manque d’expérience. On n’a pas le temps de former quelqu’un pendant deux mois, et de le laisser partir ensuite. » Avis contraire pour la gérante de l’enseigne de prêt-à-porter Mango, située sur le boulevard Paoli. « On préfère presque des filles qui ne sont pas expérimentées. Comme ça, elles n’ont pas de mauvaises habitudes qui viendraient d’un ancien emploi dans la vente, et on les forme avec la politique du magasin. »