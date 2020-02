Jean Toma, maire sortant de Sari-Solenzara, brigue un quatrième mandat

"Depuis 2001, à chaque scrutin, la population de Sari Solenzara m’a accordé sa confiance pour assumer la fonction de Maire." C'est par ces mots que Jean Toma, maire sortant de Sari-Solenzara, qui brigue un quatrième mandat, annonce sa candidature.

"Aux cotés de mon équipe, je me suis investi sans relâche à construire l’avenir de la commune et améliorer son cadre de vie. Une gestion rigoureuse nous a d’ailleurs permis d’avoir des finances saines tout en conservant le même taux d’imposition communal." Pour ces raisons le première magistrat de Sari-Solenzara souhaite poursuivre ces actions avec la même détermination et entouré d’une équipe en partie renouvelée qui mettra ses compétences et capacités au service de la communauté.

Avec une attention toute particulière pour l'environnement, le maire ajoute "Les récents événements nous imposent de faire preuve d’humilité et doivent nous mener à avoir une autre réflexion sur le développement de notre commune, notamment dans la vallée de la Solenzara.

Le changement climatique nous conduit nécessairement à modifier la politique de défense incendie afin de préserver notre environnement et nos villages. Néanmoins et en dépit de nos demandes répétées auprès des services concernés, aucun pare-feu n’a à ce jour été réalisé. Forts de résultats concrets et si vous nous le permettez, la commune maintiendra le cap que nous nous sommes fixé en tenant compte des défis à venir."