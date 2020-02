Jean-Sébastien De Casalta : « Le bilan de la majorité sortante est affligeant : 6 ans perdus pour les Bastiais ! »

- Quelle est, pour vous, la principale problématique de Bastia ?

- S’il n’y en avait qu’une ! Mais si je devais les résumer, je dirais qu’elle n’offre pas de perspectives d’avenir. Il suffit d’aller interroger les habitants des Quartiers Sud qui se sentent abandonnés et déconsidérés. Il suffit d’écouter les commerçants qui, dans leur grande majorité, expriment leur désarroi devant une attractivité en berne. Ce sont les Bastiais, eux-mêmes, qui témoignent le mieux de ces problématiques. Et, ils vous disent qu’ils sont très inquiets pour leur devenir.



- Dans ce cas, que proposez-vous pour cette nouvelle mandature ?

- D’abord, je tiens à affirmer que la situation de Bastia n’est pas une fatalité. Notre ville a des atouts considérables. C’est cette force que je veux réveiller pour faire de Bastia une ville capitale, agréable à vivre, attractive, solidaire et innovante.



- Quelle est votre priorité ?

- Je n’ai pas une, mais des priorités. Nous devrons agir rapidement. Nos trois axes prioritaires sont : l’accessibilité, l’économie et le logement avec toujours le même dénominateur commun, la préservation de l’environnement. Au cœur de notre dispositif social : le minimum solidaire garanti. Destiné aux allocataires de minimas sociaux, retraités et travailleurs pauvres pour financer des dépenses de 1ère nécessité : logement, mobilité, éducation, formation... C’est une mesure solidaire et efficace qui, comme ailleurs, ne dégradera pas nos finances. La relance de l’économie, c’est d’abord l’attractivité avec deux questions à régler d’urgence : l’accessibilité et le manque d’équipements structurants. Pour régler la question de l’accessibilité, nous allons concilier automobile et modes doux en créant les parkings manquants en périphérie, mais aussi en centre-ville, avec 1000 places de parking sous la place Saint Nicolas, et en développant l’offre de transports en commun et le vélo.



- Quelle est votre position sur le dossier clivant du projet de port à la Carbonite ?

- Bastia a besoin de projets structurants comme le port de la Carbonite. Il doit-être pensé comme un éco-port qu’il faut à tout prix réaliser urgemment pour des raisons certes économiques, mais aussi pour des raisons de sécurité et de santé publique. La question du logement est également prioritaire avec un plan de construction et de réhabilitation énergétique sans démolition. Il permettra de développer une filière dédiée à la rénovation avec à la clé : formation et emplois pour notre jeunesse. C’est un procédé plus vertueux que la destruction-reconstruction et qui respecte notre environnement en s’appuyant sur le développement durable et l’économie circulaire. Ce qui sera déterminant, c’est notre capacité à écouter, à décider et surtout à faire. C’est ce qu’attendent les Bastiais, ils nous le disent et ils nous le demandent.



- Quel est l’axe fort de de votre programme ?

- Nous avons présenté notre programme dimanche soir. Nous avons travaillé à son élaboration depuis de longs mois. Notre volonté a été de le coconstruire avec les Bastiaises et les Bastiais. Nous ne voulions pas un catalogue de promesses, mais un vrai programme partagé. Notre ambition, c’est de mettre le citoyen au cœur de la politique, au cœur de l’urbanisme. Il ne doit plus être la variable ajustable de postures idéologiques. Notre objectif est de rétablir la confiance et cela commence par témoigner de notre capacité d’écoute. Nous avons multiplié les échanges lors d’ateliers, de réunions publiques, via notre site internet qui nous a permis de recueillir plusieurs centaines de contributions. Il faut inverser la tendance du déclin, Bastia ne peut plus se satisfaire de mesurettes. C’est un programme complet qui conjugue les investissements matériels dont je viens de parler avec des projets structurants pour la culture, l’intelligence et le lien social. Notre stratégie est de rendre notre ville plus belle à vivre et plus accueillante, ce qui la rendra plus attractive, génèrera des emplois et de la richesse. Et, les derniers événements climatiques le démontrent, nous devons mettre l’écologie au cœur de nos politiques.